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Disney заведе дело срещу администрацията на Тръмп заради „атака срещу свободата на словото“

Медийният гигант Disney заведе дело срещу регулатора на Доналд Тръмп заради опит за отнемане на лицензи на телевизия ABC. До сблъсъка се стигна след натиск от Белия дом за уволнението на водещия Джими Кимъл заради шега с Мелания Тръмп

19 август 2026, 12:15
Disney заведе дело срещу администрацията на Тръмп заради „атака срещу свободата на словото“
Източник: Getty

Р азвлекателният гигант Disney нанесе съдебен удар срещу медийния регулатор на администрацията на Доналд Тръмп, определяйки действията му като „извънредна атака срещу свободата на словото“, съобщи Sky News.

Конфликтът избухна, след като Федералната комисия по комуникациите (FCC) принуди компанията да се яви на предсрочен преглед на лицензите за телевизионните си станции ABC. Ходът бе предприет след засилен натиск от страна на американския президент телевизията да уволни популярния водещ на вечерно шоу Джими Кимъл.

Доналд Тръмп обвини Кимъл в „отвратителен призив към насилие“, след като комедиантът се пошегува, че първата дама Мелания Тръмп имала „сияние като на бременна вдовица“. Шегата бе изречена само дни преди стрелбата по време на годишната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, на която присъстваше и президентското семейство.

Миналата година Кимъл вече бе свален за кратко от ефир заради коментари относно убийството на поддръжника на Тръмп Чарли Кърк, но тогава срещу него не бяха предприети официални санкции за шегата с първата дама.

„Disney отказва да се огъне“

В исковата молба, подадена във федералния съд във Вашингтон, от Disney твърдят, че регулаторът прави опит за застрашаване и наказание срещу медийна мрежа, „която отказва да се преклони пред исканията на администрацията“.

В съдебните документи се посочва още, че правителството потъпква конституционно гарантираното право на свобода на словото заради „програмни и редакторски решения, които администрацията не харесва“.

Доналд Тръмп неколкократно е призовавал телевизионите мрежи да свалят от ефир предавания и водещи, които са му неприятни. Собственият на Disney канал ABC е сред честите му мишени, включително и заради отказа да излъчва в праймтайма негови речи за изборни измами.

Ответният удар на регулатора

От Федералната комисия по комуникациите настояват, че прегледът на лицензите на ABC – който по план трябваше да започне чак през октомври 2028 г. – е изтеглен по-рано заради продължаващо едногодишно разследване за дискриминация относно политиките за разнообразие в Disney.

Председателят на FCC Брендън Кар, назначен лично от Тръмп, категорично отрече сближаването на сроковете да е свързано с реакцията срещу Джими Кимъл.

„Disney изглежда малко нервна от това, което показват документите“, заяви Кар пред списание Reuters, като уточни, че агенцията все още не е взела окончателно решение дали да започне процедура по отнемане на лицензите.

Очаква се съдебното дело да се превърне в ключов тест за границите на свободата на словото и правата на медиите в САЩ.

Източник: Sky News    
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