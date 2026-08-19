Свят

Скандал между Париж и Техеран: Бити френски дипломати и спешно експулсиране

Спорът датира от 19 юли, когато двама служители на френското посолство в Техеран, един от които културният аташе, бяха разпитвани в продължение на няколко часа и „бити“

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 август 2026, 13:51
Скандал между Париж и Техеран: Бити френски дипломати и спешно експулсиране
Източник: iStock/GettyImages

Ф ранция ще експулсира двама ирански дипломати, след като службите за сигурност в Техеран задържаха и разпитваха двама служители на френското посолство миналия месец, обяви във вторник вечерта външният министър Жан-Ноел Баро.

Спорът датира от 19 юли, когато двама служители на френското посолство в Техеран, един от които културният аташе, бяха разпитвани в продължение на няколко часа и „бити“, според Баро, пише Politico.

Париж обвини иранските служби за сигурност в извършването на „предварително обмислен и нарочен“ акт на сплашване в „буйно нарушение“ на дипломатическите защити, като призова временния поверен в работите на Иран два дни по-късно.

„Именно защото Франция sтои рамо до рамо с иранския народ, инцидентът от 19 юли беше особено скандален“, написа Баро в X във вторник. Двамата френски дипломати бяха „скандално и нарочно нападнати“, каза той, определяйки отношението към тях като „потресаващо“.

Техеран оспорва тази версия. Външното министерство на Иран твърди, че френските дипломати са нарушили Виенската конвенция чрез дейности, които то смята за намеса в иранските вътрешни работи, и оттогава обяви и двамата за персона нон грата, като им забрани да се върнат в Иран, след като напуснаха страната.

Говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо отвърна на удара във вторник, обвинявайки Техеран в отправяне на „напълно фалшиви обвинения“ срещу френските дипломати и в „нагласяване на случай на намеса“, за да оправдае действията си.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Politico    
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