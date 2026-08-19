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Слуховете за Тръмп и неговата асистентка разпалиха напрежение в Белия дом

Мелания „не харесва“ спекулациите за връзката на Тръмп с негова сътрудничка

19 август 2026, 12:02
Слуховете за Тръмп и неговата асистентка разпалиха напрежение в Белия дом
Източник: Getty Images

С пекулациите около връзката на президента на САЩ Доналд Тръмп с една от най-близките му сътруднички разстройват съпругата му Мелания, твърдят медийни публикации, цитирани от The Telegraph.

Администрацията на Тръмп отвърна на удара, след като сенатор Джон Ософ се пошегува в понеделник, че американският президент е разсеян от извънбрачна връзка с Натали Харп, изпълнителен асистент на 80-годишния президент на САЩ.

Източник: Getty Images

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Видимата близост между Тръмп и 35-годишната Харп подхранва неоснователни слухове, че двамата имат любовна връзка.

Ософ, сенатор демократ от Джорджия, заяви в реч в неделя, че президентът „не иска да си върши работата“, а вместо това „иска да си строи балната зала и да пътува с Натали с техния явно незащитен летящ дворец, подарен от емира на Катар“.

Коментарът предизвика яростна реакция от страна на някои от най-близките сътрудници на Тръмп, като Дейвис Ингъл, говорител на Белия дом, критикува остро Ософ, наричайки го „неловко, женствено театрално хлапе, правещо имитиращ Барак Обама“.

Ингъл каза: „Натали Харп е един от най-лоялните и най-трудолюбивите сътрудници в екипа на президент Тръмп... На никого не му пука какво казва този анонимен губещ“.

Стив Чънг, директорът по комуникациите на Белия дом, също описа сенатора в публикация в X като „най-големия рогоносец и губещ в политиката“.

„Вместо да очерня трудолюбиви хора, които служат на страната си, Джон трябва да погледне дълбоко в душата си и да се запита защо е толкова нещастен човек, който мрази тази страна. Това е така, защото той е радикален, екстремистки глупократ“, добави г-н Чънг.

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Тръмп отказа да коментира изявленията, когато беше попитан от репортер в Овалния кабинет в понеделник, като вместо това отхвърли Ософ като „двойник на Пий-уи Хърман“, визирайки ексцентричния комедиен герой.

Източник: Getty Images

Човек, близък до Белия дом, заяви, че агресивната реакция се дължи отчасти на това, че „Първата дама не харесва подобни неща“, според медията Semafor.

Източникът добави, че Тръмп „наистина се ядосва неимоверно“ на обществените спекулации относно личния му живот и че Харп „в крайна сметка ще скочи най-високо от всички в стаята, когато той каже „скочи““.

Харп, бивша водеща в десния телевизионен канал One America News Network, е в обкръжението на американския президент от години, но през последните месеци бива виждана с него все по-често.

Тя получи прякора „човешкият принтер“ по време на предизборната кампания на Тръмп през 2024 г., тъй като носеше със себе си принтер, за да разпечатва новинарски статии, които биха могли да го заинтересуват.

Харп беше назначена за изпълнителен асистент на американския президент в началото на втория му мандат в Белия дом.

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Изданието The New York Times по-рано твърдеше, че някои хора от близкото обкръжение на Тръмп са притеснени, че тя може да има прекомерно влияние върху неговата представа за текущите събития.

Медията се позова на неназовани източници, според които тя често му представя новини от източници с конспиративни наклонности и прекомерно лансира ласкави за него материали.

Видеоклип, споделен в интернет по време на президентската кампания през 2024 г., показва как Тръмп диктува публикации за социалните мрежи на Харп, а тя набързо ги набира, за да бъдат споделени в неговата платформа Truth Social.

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„Пусни това веднага“, казва той на Харп в един момент от клипа, след като тя записва мислите му относно политическите преследвания, докато двамата гледат предизборна реч на Камала Харис, бившата кандидат-президентка от Демократическата партия.

„ЛЪЖИ СРЕЩУ ПРОЕКТ 2025“, се вижда как пише Харп под диктовката на Тръмп в друг момент, докато двамата са надвесени над общ екран на лаптоп.

Твърди се също, че Харп е писала угоднически писма на Тръмп по време на кампанията през 2024 г., според книгата „Смяна на режима“ (Regime Change), публикувана през юни от Маги Хаберман и Джонатан Суон, двама журналисти от New York Times.

Книгата цитира емоционални бележки от Харп, в които тя казва на Тръмп: „Ти си единственото нещо, което има значение за мен“, и го нарича свой „Пазител и Закрилник в този живот“.

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В друго писмо се твърди, че Харп казва на Тръмп, че иска да се върне към „онази синергия“, която е имала с него преди, когато „си говорехме за всичко и за нищо“.

„Искам да ти нося радост“, според информациите е написала тя, „за да усещам, че можем да изкараме един ден, без въобще да се налага да говорим за „работа““.

Харп не е коментирала публикациите за предполагаемата си близост с президента. Към Белия дом беше отправно запитване за коментар, съобщава изданието.

Изданието The Telegraph се свърза с офиса на Мелания Тръмп за коментар.

Коя е Натали Харп? „Човешкият принтер“ на Тръмп се оказа в центъра на нов скандал
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Натали Харп
Натали Харп
Натали Харп
Натали Харп
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