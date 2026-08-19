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Август - месецът на огъня: Защо една искра може да изпепели всичко и как да се защитим

Продължителната суша, високите температури и небрежността правят август най-рисковия месец за пожари. Пожарните служби отчитат пик на сигналите. Ето кои са основните грешки и как да реагираме при приближаващ към дома ни огън

19 август 2026, 13:10
Август - месецът на огъня: Защо една искра може да изпепели всичко и как да се защитим
Източник: iStock

А вгуст е един от най-критичните месеци за възникване на пожари в България. Това е период, в който природните условия и човешката активност се комбинират по начин, който значително увеличава риска от възникване и бързо разпространение на огън. Пожарните служби в страната традиционно отчитат пик на сигналите именно в най-горещите седмици на лятото, когато температурите са високи, валежите са редки, а растителността е силно изсъхнала, съобщава Dariknews.bg.

Защо всъщност пожарите зачестяват през август?

Основният фактор за повишената пожарна опасност през август е продължителната суша. В много райони на страната дъждове липсват седмици наред, а почвата губи своята влага. Това води до изсъхване на треви, храсти и дървета, които се превръщат в леснозапалими материали. Високите температури допълнително влошават ситуацията. При стойности над 35 градуса растителността изсъхва още по-бързо, а при продължителни горещи вълни рискът се натрупва ден след ден.

Важна роля играе и вятърът. Дори умерени пориви могат да пренесат искри на значителни разстояния, което води до бързо разрастване на огъня и създаване на нови огнища.

Не на последно място стои, разбира се, и човешкият фактор. Лятото е сезон на активност в природата – пътувания, къмпинг, работа в земеделието и почистване на дворове. Именно тогава най-често се допуска небрежност, която може да доведе до пожар.

Най-честите причини за пожари през лятото

Практиката на пожарните служби показва, че повечето летни пожари започват от сравнително дребни, но рискови действия.

Открит огън и небрежност

Една от най-честите причини е паленето на огън на открито – за пикник, барбекю или почистване на земеделски площи. В много случаи огънят не е напълно загасен или се оставя без надзор, което позволява на вятъра да разнесе искри.

Изгаряне на отпадъци и растителност

В селските райони често се изгарят сухи треви, клони и отпадъци. Това е особено опасно при горещо и ветровито време, когато огънят може да излезе извън контрол за минути.

Фасове и дребна небрежност

Изхвърлен фас от цигара остава една от най-подценяваните, но реално чести причини за пожари. При суха трева дори малка жар е достатъчна да запали огън.

Земеделска техника и машини

При жътва и обработка на полета машините могат да предизвикат искри или нагряване, които да възпламенят сухата растителност. Това е особено рисково в обедните часове, когато температурите са най-високи.

Електрически аварии

В редки случаи пожари възникват и от повреди по електропреносната мрежа, особено при силен вятър, високи температури или претоварване на системата.

Как да се предпазим от пожари?

Превенцията е най-ефективният начин за ограничаване на пожарите. Основните препоръки на експертите включват няколко важни правила.

На първо място е избягването на открит огън в природата, освен на специално обозначени и контролирани места. Дори тогава огънят не трябва да се оставя без надзор. Важно е също да не се изхвърлят фасове и други запалими отпадъци в тревни площи, гори и крайпътни зони.

В периоди на висока пожарна опасност често се въвеждат забрани за палене на огън и почистване на земеделски земи чрез изгаряне. Спазването на тези ограничения е ключово. При работа с техника в сухи райони е необходимо повишено внимание – проверка на машините, наличие на пожарогасители и избягване на работа в най-горещите часове на деня.

Какво да правим, ако пожар наближава къщата ни?

При приближаващ пожар най-важното е да се реагира бързо и без паника. Времето за реакция често е ограничено, особено при силен вятър. Първата и най-важна стъпка е незабавно подаване на сигнал на телефон 112 и следване на указанията на службите.

Ако все пак има време за подготовка, трябва да се предприемат няколко действия:

► затваряне на всички прозорци и врати;

► изключване на електричеството и газта, ако това може да се направи безопасно;

► прибиране или отстраняване на леснозапалими предмети около къщата;

► подготовка на документи, лекарства и най-необходимите вещи;

Важно е да се създаде т.нар. „защитна зона“ около дома, ако живеете в къща - премахване на сухи клони, листа и други материали, които могат да се запалят лесно.

При непосредствена опасност евакуацията е задължителна. Не бива да се чака последният момент, тъй като пожарът може да промени посоката си внезапно.

Когато става дума за пожар, всяка минута и всяко действие имат значение. Превенцията и бързата реакция остават най-сигурната защита срещу огъня.

Източник: Dariknews.bg    
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