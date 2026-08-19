Свят

„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

Бивш полицай проговоря в съда за последните минути на Тупак Шакур. Докато кърви в линейката, емблематичният рапър отказва да предаде убийците си с думите: „Ние ще се оправим сами“. Повече от 25 години по-късно процесът за смъртта му навлезе в нов етап

Стела Христова Стела Христова

19 август 2026, 13:01
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Т упак Шакур е отказал да разкрие кой е стрелял по него, докато е лежал кървящ в линейката. Това разкрива полицай, опитал се да изтръгне отговори от емблематичния рапър в последните му минути, пише New York Post.

Бившият служител на реда от Лас Вегас Гари Дейл си спомня как е попитал Шакур за имената на стрелците, докато го е ескортирал към болницата през септември 1996 г. броени минути след стрелбата от преминаващ автомобил.

„Той ми отговори: „Не, не, ние сами ще се оправим с това“ – или нещо от този род“, свидетелства Дейл по време на делото за убийство срещу 63-годишния днес Дуейн Дейвис.

Според обвинението Дейвис е организирал покушението срещу Шакур като акт на отмъщение.

Музикалната легенда издъхва в болницата шест дни по-късно от нанесените рани, отнасяйки самоличността на нападателите си в гроба.

Делото срещу Дейвис навлезе във втория си ден, като прокурорите представиха мрачни кадри от аутопсията на рапъра. Пред съда застана и съдебен медик, който даде подробни изяснения за четирите фатални огнестрелни рани в гърдите на изпълнителя.

Защитата на Дейвис категорично твърди, че няма никакви реални доказателства подсъдимият да е отговорен за смъртта на суперзвездата.

Прокуратурата обаче поддържа тезата, че Дейвис е бил воден от първобитен гняв. Всичко е ескалирало, след като Тупак и хората му пребиват племенника на Дейвис в хотел MGM Grand в Лaс Вегaс непосредствено след боксовия мач на Майк Тайсън.

На властите бяха необходими над 25 години, за да повдигнат официално обвинение срещу Дейвис. Самият той по-рано призна, че именно племенникът му Орландо Андерсън е възпроизвел изстрелите от автомобила.

„Дуейн Дейвис не е дръпнал спусъка, но той е човекът, който е планирал и организирал кървавото отмъщение за побоя над племенника си“, заяви прокурорът пред журито по време на встъпителните си думи.

Започна процесът срещу Дуейн Дейвис за убийството на Тупак
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Дуейн Дейвис
Дуейн Дейвис
Дуейн Дейвис
Дуейн Дейвис
Редактор: Стела Христова
Тупак Шакур Убийство Стрелба Лас Вегас Дуейн Дейвис Дело Отмъщение Рапър Орландо Андерсън
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