„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

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„Той планира убийството, за да отмъсти за племенника си“: Започна делото за смъртта на Тупак Шакур

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Т упак Шакур е отказал да разкрие кой е стрелял по него, докато е лежал кървящ в линейката. Това разкрива полицай, опитал се да изтръгне отговори от емблематичния рапър в последните му минути, пише New York Post.

Бившият служител на реда от Лас Вегас Гари Дейл си спомня как е попитал Шакур за имената на стрелците, докато го е ескортирал към болницата през септември 1996 г. броени минути след стрелбата от преминаващ автомобил.

„Той ми отговори: „Не, не, ние сами ще се оправим с това“ – или нещо от този род“, свидетелства Дейл по време на делото за убийство срещу 63-годишния днес Дуейн Дейвис.

Former Las Vegas officer Garry Dale testified that Tupac refused to tell police who shot him, instead saying he and his crew would “take care of it.” pic.twitter.com/is77RPkaZo — Daily Loud (@DailyLoud) August 18, 2026

Според обвинението Дейвис е организирал покушението срещу Шакур като акт на отмъщение.

Музикалната легенда издъхва в болницата шест дни по-късно от нанесените рани, отнасяйки самоличността на нападателите си в гроба.

Делото срещу Дейвис навлезе във втория си ден, като прокурорите представиха мрачни кадри от аутопсията на рапъра. Пред съда застана и съдебен медик, който даде подробни изяснения за четирите фатални огнестрелни рани в гърдите на изпълнителя.

Защитата на Дейвис категорично твърди, че няма никакви реални доказателства подсъдимият да е отговорен за смъртта на суперзвездата.

Tupac Shakur's chilling words to Las Vegas cop who escorted wounded rapper to hospital before his death https://t.co/KQFfrkq3EX pic.twitter.com/okpIKcwKRW — New York Post (@nypost) August 18, 2026

Прокуратурата обаче поддържа тезата, че Дейвис е бил воден от първобитен гняв. Всичко е ескалирало, след като Тупак и хората му пребиват племенника на Дейвис в хотел MGM Grand в Лaс Вегaс непосредствено след боксовия мач на Майк Тайсън.

На властите бяха необходими над 25 години, за да повдигнат официално обвинение срещу Дейвис. Самият той по-рано призна, че именно племенникът му Орландо Андерсън е възпроизвел изстрелите от автомобила.

„Дуейн Дейвис не е дръпнал спусъка, но той е човекът, който е планирал и организирал кървавото отмъщение за побоя над племенника си“, заяви прокурорът пред журито по време на встъпителните си думи.