Измамници звънят от номера на близки и банки: Как работи новата схема

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Т елефонът звъни, а на екрана се появява номер на банка, куриерска фирма, мобилен оператор или дори човек от контактите ви. Само че отсреща може да стои измамник.

За ръст на измамите с криптоактиви, фишинг съобщения и гласови имитации през август предупреждават от ГДБОП. Комисията за регулиране на съобщенията също сигнализира за обаждания, които изглеждат като идващи от познат или доверен номер.

Как работят тези схеми и как човек може да се предпази обясни пред NOVA специалистът по киберсигурност Любомир Тулев.

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На екрана може да видите дори името на ваш близък

Една от използваните техники е т.нар. спуфинг.

По думите на Тулев измамникът може да накара на телефона ви да се изпише номер по негов избор. Ако този номер вече е записан в контактите ви, на екрана може да се появи и името на реалния му собственик.

Съветът му е в такава ситуация да прекратите разговора и сами да наберете въпросния номер. При обратното обаждане ще се свържете с истинския му собственик, а не с човека, който е прикрил обаждането си зад чужд номер.

Изкуственият интелект вече може да имитира и гласа

Друг риск идва от гласовите имитации.

Тулев обяснява, че с помощта на изкуствен интелект гласът може да бъде променен така, че да наподобява този на реален човек от нашето обкръжение. Така измамникът може да поиска пари или да убеди жертвата да извърши действие в свой ущърб.

Експертът препоръчва близките хора да имат предварително уговорена ключова дума, която да използват при съмнително обаждане. Тя може да помогне да се провери дали отсреща наистина е човекът, за когото се представя.

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„Портфейлът ви е компрометиран“

От ГДБОП отчитат увеличение и на измамите с криптоактиви и криптопортфейли.

При една от схемите човек получава обаждане, че портфейлът му е компрометиран и трябва спешно да премести активите си на друго място.

Посоченият портфейл всъщност се контролира от измамниците и след превода средствата попадат директно при тях, обяснява Тулев пред NOVA.

Една измама може да дойде от няколко места наведнъж

По думите на експерта все по-често атаките комбинират няколко различни канала.

Човек може първо да получи фишинг имейл, след това телефонно обаждане, а историята да бъде подкрепена със снимки или друг материал. Целта е жертвата да бъде объркана и постепенно убедена, че случващото се е истинско.

Тайната кодова дума, която измамниците мразят

Тулев определя това като атака през няколко различни вектора на социалното инженерство. Използването на изкуствен интелект допълнително улеснява създаването на убедителни гласове, изображения и съобщения.

При неочаквано обаждане за пари, компрометирана сметка или спешен превод най-сигурният ход е първо да прекратите разговора и сами да потърсите човека или институцията през познат официален контакт.