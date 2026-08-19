България остава сред страните с най-висока инфлация в ЕС

Хармонизираната инфлация в България се понижава за втори пореден месец, но остава сред най-високите в Европейския съюз.

И нфлацията в България продължава да се успокоява, но страната ни все още е сред държавите с най-силен ръст на цените в Европейския съюз.

През юли хармонизираната годишна инфлация у нас е 4,4%, показват окончателните данни на Евростат. Месец по-рано тя беше 5,2%, а през май достигна 6,3%. За сравнение, средната инфлация в еврозоната е 2,9%, а в целия ЕС - 3%.

България с втората най-висока инфлация в еврозоната

Само две държави са с по-висока инфлация

Най-силно цените растат в Румъния - с 8,2% на годишна база. Следва Литва с 5,4%.

България и Кипър делят следващата позиция с по 4,4%.

В другия край е Швеция, където годишната инфлация е едва 0,3%. В Чехия тя е 1,3%, а в Дания и Унгария - по 1,6%.

Спрямо юни инфлацията е намаляла в 15 държави от ЕС, останала е без промяна в три и се е повишила в девет.

Цените у нас растат с 0,6% само за месец

На месечна база хармонизираният индекс за България се повишава с 0,6% през юли.

Това е различният поглед към същото движение на цените - годишната инфлация сравнява юли 2026 г. с юли 2025 г., докато месечната показва какво се е случило само спрямо юни.

Инфлацията се забавя до 4,5%, но цените през юли пак тръгват нагоре

Данните на Евростат са по хармонизирания индекс на потребителските цени, който позволява еднакво сравнение между държавите в ЕС.

Енергията отново ускорява инфлацията в еврозоната

В еврозоната годишната инфлация се покачва леко от 2,8% през юни до 2,9% през юли. Преди година тя беше 2%.

Най-силен ръст има при енергията - 10,3% на годишна база, след 8,5% през юни.

Услугите поскъпват с 3,3%, докато храните, алкохолът и тютюневите изделия - с 1,2%. При неенергийните промишлени стоки увеличението е 0,9%.

Най-голям принос към общата инфлация в еврозоната имат услугите, следвани от енергията.

България вече е част и от общата сметка за еврозоната

От началото на 2026 г. България е част от еврозоната и вече участва в общия индекс за 21-те държави, използващи еврото.

Юлските данни показват, че поскъпването у нас се забавя спрямо пролетните месеци, но разликата със средното за еврозоната остава значителна - 4,4% в България срещу 2,9% общо.