България

Кметът Терзиев се ядоса на графитите, изтриха „БОРИС“

През това лято за първи път трима нарушители са санкционирани с по 1000 евро за подобни нарушения

Николай Киров Николай Киров

19 август 2026, 15:00
Кметът Терзиев се ядоса на графитите, изтриха „БОРИС“
Източник: БТА

С толична община продължава системното премахване на нерегламентирани надписи и драсканици от фасади, подлези, спирки и други обществени пространства в София. Поредният почистен надпис е от фасадата на сградата на кръстовището на ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Граф Игнатиев“, върху която беше изписано с големи букви името „Борис“.

„Разликата между градско изкуство и вандализъм се вижда и се усеща. Искам София да дава повече пространство на доброто градско изкуство. Но чуждата фасада не е платно. Паметникът не е платно. Спирката и подлезът не са нечия лична територия. Това е нашият общ град“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Почистването на драсканиците е част от последователните усилия на Столична община за възстановяване и поддържане на градската среда. През настоящия мандат дейностите бяха разширени, като обхващат фасади, подлези, спирки на градския транспорт и други ключови обществени пространства.

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Сред местата, върху които общината концентрира усилия, е пространството около НДК, където поетапно бяха почистени стени, колони, подлези и други елементи на градската среда. Целта е не просто премахването на отделни надписи, а постепенното възстановяване на чистия и поддържан облик на цели градски пространства.

„Общината има своята работа и ние я вършим. Чистим повече, отколкото досега някой някога е чистил, възстановяваме места, за които почти бяхме забравили как изглеждат без драсканици, и вече налагаме сериозни санкции там, където доскоро ни убеждаваха, че това е практически невъзможно“, посочи Терзиев.

През това лято за първи път трима нарушители са санкционирани с по 1000 евро за подобни нарушения. Установяването и санкционирането на извършителите обаче остава сложно при действащата нормативна уредба. Затова Столична община работи по промени в правилата, които да дадат по-ефективни инструменти за реакция и санкциониране при посегателства върху градската среда.

Паралелно с почистването и контрола администрацията развива политика за подкрепа на градското изкуство. Общината подкрепя артисти и инициативи, които преобразяват градски пространства, и работи за повече регламентирани места, на които подобни артистични намеси могат да се реализират законно. Целта е ясна граница между градското изкуство, което добавя стойност към средата, и нерегламентираното драскане върху чужда или обществена собственост.

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Според кмета обаче дори по-доброто почистване, контролът и санкциите не могат сами да решат проблема.

„Градът изглежда така, както се отнасяме към него всички ние. Всяко наше действие в общото пространство оставя следа – не само върху стената, а и за това какви хора сме и какъв град искаме да оставим след себе си. Грижата за София започва от простите неща – да не рушим направеното, да пазим общото и да не подминаваме, когато някой друг го унищожава“, каза Васил Терзиев.

Столична община призовава гражданите, които станат свидетели на нерегламентирано драскане върху фасади или обществени пространства, да подават своевременно сигнал на тел. 112. Сигналът в момента на извършване на нарушението дава най-добра възможност на органите на реда да установят извършителя на място.

„Ние ще продължим да си вършим нашата работа. От всички останали искам едно – да пазим града си“, заяви кметът.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Столична община почистване на графити София
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