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Бункер за милиардери: Дълбаят скалите в Швейцария за златото и колите на супербогатите

Мащабен подземен комплекс се изгражда в Швейцарските Алпи, за да осигури на супербогатите строго охранявано място за злато, произведения на изкуството и луксозни коли. Цената за достъп до бункера за Страшния съд започва от $1,23 млн

19 август 2026, 12:49
Бункер за милиардери: Дълбаят скалите в Швейцария за златото и колите на супербогатите
Източник: iStock

С упербогатите по света разполагат с изобилие от луксозни бункери, от които да избират, но този нов проект извежда подготовката за Страшния съд на съвсем различно ниво, съобщава The Post.

Мащабна мрежа от подземни трезори се дълбае директно в скалите на Швейцарските Алпи. Твърдината ще предлага на мултимилионерите строго охранявано място, където да съхраняват всичко - от безценни произведения на изкуството и злато до ретро модели на Ferrari и колекционерско вино.

Зад амбициозния проект под прохода Брюниг, в близост до малкото селце Лунгерн, стои швейцарският бизнесмен Томас Гасер - председател на борда на Brünig Mega Safe.

Комплексът ще включва около 20 частни трезора, вкопани под повече от 100 метра твърда скала. Тази естествена крепост е проектирана така, че да не оставя никакъв шанс на престъпни групировки или външни заплахи. Строителите твърдят, че нивото на сигурност ще бъде сравнимо с това на Швейцарската национална банка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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$1,23 милиона за входящ билет

Влизането в подземния комплекс обаче няма да бъде евтино. Всеки от пещерните трезори се предлага с договор за наем за 99 години, а цените започват от близо 1 милион швейцарски франка (около 1,23 милиона долара).

Семейната компания на Гасер, в която работят 300 души, от десетилетия е специализирана в подземни операции, кариерно дело и използване на взривни вещества. Строителните работи вече напредват с пълна сила, а комплексът се очаква да отвори врати през следващата година.

Забравете обаче за идеята просто да се приближите с колата си до вашия частен трезор в планината.

„Първо ще трябва да преминете през специален чекпойнти да слезете от превозното си средство. Ще има няколко нива на проверки за сигурност, които естествено няма да бъдат публично оповестявани“, разкрива Гасер.

Дори журналистите, допуснати до обекта, не са видели къде точно ще се намира бъдещият вход. Голямото предимство за клиентите е, че те стават официални собственици - всеки трезор има собствен кадастрален номер и имотът дори може да бъде ипотекиран.

Любопитен факт е, че подземието някога е имало далеч по-малко тайнствено предназначение. Там се е намирал комплексът Cantina Caverna, включващ ресторант, закрито стрелбище и тренировъчен център за пожарникари.

Разделени мнения в малкото алпийско село

Проектът предизвиква смесени реакции сред жителите на малкото селце Лунгерн. Някои се питат защо на района му е нужен луксозен бункер за милиардери, а един от местните се оплаква: „Строят нещо за хора, които и без това имат прекалено много пари“.

Други обаче подхождат с хумор и с нетърпение очакват да видят как спортните коли на новите им подземни „съседи“ ще фучат по криволичещите алпийски пътища.

Швейцария отдавна е известна със съхраняването на ценности дълбоко под планините си. През годините редица бивши военни бункери бяха преобразени във фортифицирани трезори и суперзащитени центрове за данни. По данни от 2024 г. швейцарските банки управляват активи за около 9,3 трилиона франка (около 11,5 трилиона долара), като близо половината от тях са на чуждестранни клиенти.

Проектът в Лунгерн обаче извежда тази концепция до крайност, предлагайки на световния елит сигурно убежище за най-ценното им имущество на фона на нарастващата глобална нестабилност.

Шефът на Meta Марк Зукърбърг е сред най-известните примери за подобна подготовка - той изгражда заградено и фортифицирано имение на Хаваите, оборудвано с подземен бункер, собствени водоизточници, запаси от храна и таен авариен люк.

Източник: The Post    
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