Жълт код за екстремни жеги в почти цяла България в четвъртък

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С лед лекото захлаждане в сряда, в четвъртък август се завръща с пълна сила и горещо време. За 20 август е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за екстремно високи температури в почти цялата страна.

Предупреждението е в сила за всички области на страната, без три – Добрич, Варна и Бургас, където кодът е зелен (няма опасност), сочи справка в сайта на НИМХ.

Областите с предупреждение за опасно високи температури за четвъртък, 20 август Източник: НИМХ

При жълт код за екстремно високи температури от НИМХ съветват: Бъдете внимателни, очакват се много високи температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

В четвъртък ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите.

Ще духа слаб, в източните райони – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 34°.