Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Х еликоптер, превозващ туристи, се е разбила днес край Кирич, в подножието на планината Mount Ololokwe в кенийския окръг Самбуру. Според съобщения на Кенийската служба за гражданска авиация (KCAA), въздушният съд е летял по направление към река Евасо Нйиро, преминаваща през известния Национален резерват Самбуру, пише Daily Mail.

Очевидци на мястото отчитат гъсти ята от дим и възникнал пожар на мястото на падането. В спасителните дейности са се включили местни жители и спасителни екипи, като на място вече е пристигнал и втори хеликоптер.

BREAKING - A tourist helicopter has crashed in Kenya, no survivors, according to reports pic.twitter.com/Ebm6Zs0brd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 19, 2026

От авиационните власти все още не дават официална информация за броя на пътниците и техните националности, но анонимен източник от бранша съобщи за Франс Прес (AFP), че при инцидента няма оцелели. Предстои изясняване на причините за катастрофата.