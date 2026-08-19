По-високите цени на цигарите вече стигнаха до магазините

Старите количества цигари постепенно отстъпват място на новите партиди, при които вече се отразява увеличението на акциза от август.

П ушачите вече могат да попаднат на една и съща марка цигари на различна цена в отделни магазини. Старите количества постепенно се изчерпват, а на тяхно място идват новите партиди с актуалния бандерол и по-висока цена.

Промяната е свързана с увеличението на акциза от началото на август. То се отразява постепенно по магазините, според това колко бързо всеки търговец продава останалите количества от предишните доставки.

Вдигат цената на цигарите от август

Колко се увеличи акцизът

От 1 август минималният общ акциз върху цигарите е 120 евро за 1000 къса. Преди това той беше 113,51 евро за 1000 къса.

При стандартна кутия от 20 цигари разликата само от промяната в минималния акциз е около 13 евроцента. Крайната цена на конкретната марка обаче се определя от производителя и включва и останалите компоненти в цената.

Това е второто увеличение на акциза върху цигарите през 2026 г.

Старите и новите цени ще вървят известно време заедно

По магазините все още има цигари от партиди, пуснати на пазара преди последната промяна. Затова новите цени няма да се появят навсякъде по едно и също време.

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В обекти с по-голям оборот старите количества могат да приключат по-бързо, докато другаде да останат за по-дълго. Така преходът към новите цени ще става постепенно с пристигането на следващите доставки.

Има още две увеличения напред

Августовската промяна не е последната стъпка в акцизния календар.

От 1 март 2027 г. минималният общ акциз за цигарите трябва да стане 126 евро за 1000 къса.

Следва ново увеличение от 1 януари 2028 г., когато ставката ще достигне 132 евро за 1000 къса. Тези размери вече са записани в приетите законови промени.

Така поскъпването на цигарите няма да приключи с новите партиди, които сега влизат в магазините. Следващата стъпка е още през март 2027 г., когато по-високият акциз отново ще се отрази върху цените.