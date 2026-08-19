Защо правителството настоява за конституционна гаранция на плащанията в брой

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И деята за записване на гаранция за правото на плащане в брой в Конституцията, заложена в управленската програма на кабинета „Радев“, предизвика остри коментари сред експертите. В предаването „Здравей, България“ журналистът от вестник „Капитал“ Николай Стоянов и финансовият анализатор Деян Василев определиха предложението като чист популизъм, предава NOVA.

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„Това са чисто популистки заигравания със страховете на хората. Това не започва от управляващите, а по-скоро от по-националистически формации – не само в България, а и в целия Европейски съюз“, смята Николай Стоянов.

Според Стоянов дебатът се подхранва от спекулации и опасения, че планираното въвеждане на дигиталното евро ще доведе до премахване на хартиените пари:

„Дискутира се въвеждане на дигитално евро, което веднага лесно се преобразува в наратива: „Ами щом въвеждат дигиталното евро, скоро ще ни отнемат хартиеното.“ Затова в няколко страни наистина беше въведен подобен текст в конституциите.“

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Той обаче подчерта, че европейските институции нямат подобни намерения и че правото на разплащане в брой е сигурно защитено на най-високо ниво:

„Това е гарантирано до голяма степен в Договора за Европейския съюз, който доста трудно се променя, за разлика от българската Конституция. Там е нужно всички страни да го одобрят, така че не е чак толкова лесно.“

От своя страна Деян Василев посочи, че мястото на подобни разпоредби изобщо не е в Основния закон:

„Все едно да вкараме в Конституцията, че слънцето трябва да изгрява от изток. Толкова е безполезен този параграф. Кеш е имало, има и ще има.“

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Финансовият анализатор допълни, че Европа трябва да продължи да развива дигиталното евро, за да остане стратегически конкурентоспособна спрямо глобалните си съперници:

„Относно дигиталното евро в света на технологиите, които постоянно се променят, Америка има законодателство за въвеждане на стейбълкойни, базирани в долари... Китай също въвежда свои стейбълкойни, базирани на юана. И ако ние не вървим към въвеждане на дигиталното евро, Европа ще е стратегически уязвима.“