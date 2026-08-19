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Джейсън Момоа открадна шоуто с ретро „Бентли“ за 2 милиона долара и домашния си любимец

Джейсън Момоа привлече погледите в Калифорния с класическо „Бентли“ за 2 млн. долара, но вниманието грабна кучето му Рама. Звездата от екшън филмите се наслаждава на лятото, докато връзката му с актрисата Адрия Архона става все по-сериозна

Стела Христова Стела Христова

19 август 2026, 12:11
Джейсън Момоа открадна шоуто с ретро „Бентли“ за 2 милиона долара и домашния си любимец
Джейсън Момоа   
Източник: Getty Images

Д омашният любимец на Джейсън Момоа превзе вниманието на феновете. Звездата от екшън блокбъстърите бе заснет да кръстосва улиците на Калабасас в открит ретро модел на „Бентли“. Истинското шоу обаче бе откраднато от неговото очарователно куче Рама.

Момоа бе уловен зад волана на класическото двуместно возило в наситено бордо, чиято стойност се оценява на над 2 милиона долара. Актьорът и Рама се наслаждаваха на топлия калифорнийски бриз, като Момоа бе заложил на небрежна визия — бял потник и сива барета.

Актьорът често говори публично за четириногия си спътник, който е смесица между вълк и куче. Рама е негов неизменен спътник в редица приключения, а освен това се изявява и пред камерата — той вече направи своя актьорски дебют в хитовия сериал „See“.

  • Любовният живот на звездата

Личният живот на Момоа също продължава да бъде сред най-обсъжданите теми в Холивуд. В момента той има връзка с актрисата Адрия Архона, с която официализираха отношенията си на червения килим през 2025 г.

„Тя го прави истински щастлив. Адрия е земен човек с приключенски дух“, сподели тогава близък до двойката източник пред списание PEOPLE. „И двамата обожават природата и споделят страстта си към мотоциклетите.“

През последната година двамата не крият чувствата си. „Прекрасно и много специално е да имаш до себе си човек, с когото да обменяш творчески идеи“, сподели Архона по време на една от съвместните им появи. „Имам пълно доверие на вкуса и преценката му. Той е невероятен артист и се чувствам наистина късметлийка, че мога да се допитвам до него.“

По-рано тази година Момоа публично нарече Архона „любовта на живота ми“, докато тя го подкрепяше на премиерата на лентата „The Wrecking Crew“.

„Тя е любовта на живота ми. Изключително съм развълнуван“, каза той пред PEOPLE. „Щастлив съм, че графиците ни съвпаднаха и сме тук заедно. На двама ни ни предстоят снимки по нови филми, така че моментът да бъдем рамо до рамо е просто перфектен.“

Преди това Момоа имаше връзка с няколко известни дами, сред които е и бившата му съпруга Лиса Бонет, с която финализираха развода си през 2024 г. За кратко той се срещаше и с актрисата Ейса Гонсалес. От своя страна, Адрия Архона бе омъжена за пуерториканския адвокат Едгардо Каналес, с когото се разделиха дискретно през 2023 г.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.hola.com    
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