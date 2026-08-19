Убитият в Съединение - проблемен, с досие за кражби

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У битият и разфасован 27-годишен мъж от с. Найден Герово бил с дълго досие в полицията, в което личали кражба, както и присъда от преди няколко седмици, съобщава в. „24 часа“.

По информация на агенция БТА тежкото престъпление е извършено при битов скандал. Тялото на жертвата е открито в квартал „Точиларци“ в град Съединение в четири чувала в шахта, пише Агенция „Фокус“.

Кметът на село Найден Герово Атанас Арабаджийски коментира, че жертвата е изчезнал на 11 август.

„Много е проблемен, няма къща в селото, която да не е обирал, а напоследък нападаше и възрастни жени и им взимаше пенсиите“, каза Арабаджийски. По думите му мъжът е имал психически отклонения, настаняван е в клиники, но е бягал от тях, а баща му споделял, че не желае да си пие лекарствата.

Очаква се по-късно днес прокуратурата и полицията да дадат повече информация по случая.