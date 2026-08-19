Шофьорка с над 2,5 промила потроши 4 коли на паркинг в Бургас

В ерижна катастрофа с материални щети по четири автомобила е регистрирана на паркинг в бургаския ж.к. "Меден Рудник". Зад волана на виновния лек автомобил е била 32-годишна бургазлийка, като дрегерът е отчел концентрация от 2,53 промила алкохол.

Жената е задържана за срок до 24 часа, като по случая е образувано бързо производство, съобщава БНР.

На територията на региона са констатирани и други тежки нарушения на реда. През нощта на 19 август на улица "Захари Стоянов" в същия жилищен комплекс 35-годишен молдовски гражданин се е блъснал самостоятелно в стълб на уличното осветление, след като е шофирал с 2,47 промила алкохол.

Трети случай на употреба на алкохол зад волана е установен от жандармерията на пътя Созопол – Равадиново, където 57-годишен мъж е спрен с 0,56 промила в срока на изтърпяване на осъдителна присъда.

В квартал "Долно Езерово" е извършен грабеж в заведение, при който 29-годишна жена е нападнала и отнела портмоне с лични документи и 180 евро от друга гражданка. При полицейски проверки на улица "Дебелт" е задържан 19-годишен младеж с около 20 грама марихуана, а в Поморие са разкрити две бързи кражби на велосипеди, извършени от 17-годишен чужденец и 32-годишен рецидивист.