България

След димния ад: Вятърът изчисти въздуха над София, Перник и Кюстендил

В столицата по обяд във вторник бяха отчетени двойни стойности на концентрация на вредните частици

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 август 2026, 07:51
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Т енденция за понижаване на нивата на фините прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия – София, Перник и Кюстендил. Това отчитат автоматичните измервателни станции, съобщава NOVA.

Огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България във вторник. В столицата по обяд бяха отчетени двойни стойности на концентрация на вредните частици. Заради вятъра обаче нивата им спаднаха.

РИОСВ - София и Изпълнителната агенция по околна среда продължават да следят в реално време развитието на ситуацията.

Ситуацията тази сутрин в Драгоман е спокойна. Вече няма миризма на дим. Мобилната станция измерва стойности на замърсителите много под опасните за здравето стойности.

Очаква се посоката на вятъра да се обърне.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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