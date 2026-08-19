Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

У краинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник-ръководителя на канцеларията си Ирина Мудра, предаде "Укринформ".

Мотивът за нейното освобождаване не е посочен в съответния указ.

По-рано днес Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария.

Зеленски отстрани шефа на тайните служби и главния прокурор на Украйна

По информация на "Укринформ" следователи от НАБУ са започнали да разследват Мудра по подозрения за пране на пари, а депутатът Вадим Столар по-късно съобщи, че следователите на антикорупционния орган извършват разследване в дома му, при което той съдействал пряко на правоохранителните органи.

Настоящата операция на антикорупционните власти в Украйна продължава напрегнатата политическа криза от последните месеци. През юли Зеленски подписа закон, който ефективно постави дотогава независимите Национално антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализирана антикорупционна прокуратура (САП) под контрола на политически назначения главен прокурор.Официалният мотив за този ход беше необходимостта от изкореняване на руското влияние в тези структури.

Действието обаче провокира незабавна и остра обществена реакция. В Киев и други големи градове избухнаха първите масови антиправителствени протести от началото на руската инвазия, а международните партньори на Украйна, включително Европейският съюз, изразиха сериозна загриженост, че този ход подкопава върховенството на закона и застрашава пътя на страната към европейска интеграция.

Протести срещу Володимир Зеленски заляха Украйна

Подложен на безпрецедентен вътрешен и външен натиск, президентът Зеленски направи рязък обрат. Той инициира нов законопроект, който отмени спорните промени и възстанови пълната независимост на НАБУ и САП. Но след това възстановяване на правомощията им антикорупционните институции подновиха с пълна сила разследванията на високо ниво, включително тези, които засягат пряко президентската администрация.