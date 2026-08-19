Свят

Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

Следователи от НАБУ са започнали да разследват Мудра по подозрения за пране на пари

Николай Киров Николай Киров

19 август 2026, 15:27
Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник-ръководителя на канцеларията си Ирина Мудра, предаде "Укринформ".

Мотивът за нейното освобождаване не е посочен в съответния указ.

По-рано днес Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария.

Зеленски отстрани шефа на тайните служби и главния прокурор на Украйна

По информация на "Укринформ" следователи от НАБУ са започнали да разследват Мудра по подозрения за пране на пари, а депутатът Вадим Столар по-късно съобщи, че следователите на антикорупционния орган извършват разследване в дома му, при което той съдействал пряко на правоохранителните органи.

Настоящата операция на антикорупционните власти в Украйна продължава напрегнатата политическа криза от последните месеци. През юли Зеленски подписа закон, който ефективно постави дотогава независимите Национално антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализирана антикорупционна прокуратура (САП) под контрола на политически назначения главен прокурор.Официалният мотив за този ход беше необходимостта от изкореняване на руското влияние в тези структури.

Действието обаче провокира незабавна и остра обществена реакция. В Киев и други големи градове избухнаха първите масови антиправителствени протести от началото на руската инвазия, а международните партньори на Украйна, включително Европейският съюз, изразиха сериозна загриженост, че този ход подкопава върховенството на закона и застрашава пътя на страната към европейска интеграция.

Протести срещу Володимир Зеленски заляха Украйна

Подложен на безпрецедентен вътрешен и външен натиск, президентът Зеленски направи рязък обрат. Той инициира нов законопроект, който отмени спорните промени и възстанови пълната независимост на НАБУ и САП. Но след това възстановяване на правомощията им антикорупционните институции подновиха с пълна сила разследванията на високо ниво, включително тези, които засягат пряко президентската администрация.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Володимир Зеленски Украйна Корупция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Кметът Терзиев се ядоса на графитите, изтриха „БОРИС“

Кметът Терзиев се ядоса на графитите, изтриха „БОРИС“

Ето как 47-годишен учен постигна пулс 46 и се подмлади с 15 години

Ето как 47-годишен учен постигна пулс 46 и се подмлади с 15 години

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 2 дни
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 2 дни
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 2 дни
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Евген Хмара стана министър на отбраната на Украйна

Евген Хмара стана министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 15 минути

Кандидатурата на Хмара бе подкрепена от 312 депутати

Дейвид Крумхолц

Звезда от „Опенхаймер“ напуска Холивуд след 30 години в кино индустрията

Любопитно Преди 23 минути

Актьорът Дейвид Крумхолц обяви, че си взема неопределена почивка от киното след над 30 години в индустрията. Актьорът отправи остри критики към корпоратизирането на Холивуд, ниското заплащане и натиска върху творците да бъдат инфлуенсъри

Липсващ документ спира ремонта на бившия Царски дворец в София

Липсващ документ спира ремонта на бившия Царски дворец в София

България Преди 1 час

Пилотите и стюардесите са изложени на най-висок риск от фатален рак заради радиация

Пилотите и стюардесите са изложени на най-висок риск от фатален рак заради радиация

Свят Преди 2 часа

Ново мащабно изследване на Харвард разкрива, че пилотите и стюардесите са изложени на по-висок риск от фатален рак, свързан с космическа радиация, отколкото хората, работещи с радиоактивни материали. Експерти призовават за строги мерки и прегледи

Итамар Бен Гвир

„Те дори не са хора“: Израелски министър иска да убиват по 40 души в Газа всяка нощ

Свят Преди 2 часа

Според него екзекуциите трябва да са: „Не само на тези, които представляват непосредствена заплаха. Там има хора, които не заслужават да живеят... “

Скандал между Париж и Техеран: Бити френски дипломати и спешно експулсиране

Скандал между Париж и Техеран: Бити френски дипломати и спешно експулсиране

Свят Преди 3 часа

Спорът датира от 19 юли, когато двама служители на френското посолство в Техеран, един от които културният аташе, бяха разпитвани в продължение на няколко часа и „бити“

Сандра Бълок показа порасналите си деца за първи път от години

Сандра Бълок показа порасналите си деца за първи път от години

Любопитно Преди 3 часа

Холивудската звезда Сандра Бълок сподели редки снимки с осиновените си деца Луис и Лейла от тяхната лятна ваканция. Актрисата, която преди две години се оттегли от киното, за да се посвети на семейството, се подготвя за завръщане на екрана

Хармонизираната инфлация в България се понижава за втори пореден месец, но остава сред най-високите в Европейския съюз.

България остава сред страните с най-висока инфлация в ЕС

Парите ни Преди 3 часа

Поскъпването у нас се забавя до 4,4%, но остава доста над средното за еврозоната

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Свят Преди 3 часа

Според първоначалните данни няма оцелели при тежкия инцидент край Mount Ololokwe

Абровски: Правителството отпуска €170 млн. за фермерите и лаборатория за розовото масло

Абровски: Правителството отпуска €170 млн. за фермерите и лаборатория за розовото масло

България Преди 3 часа

Министерският съвет прие осигуряването на 170 млн. евро за компенсиране на високите цени на горивата и торовете за над 50 000 земеделци. Отпускат се и 500 000 евро за лаборатория към БАБХ, която да открива фалшификатите на розовото масло.

Пожарът до рафинерията на "Лукойл" в Плоещ, Румъния

Пожар до рафинерия на „Лукойл“ в Румъния: Има риск от експлозия

Свят Преди 3 часа

Пламъци са обхванали склад за разредители с площ от 1000 кв.м.

Август - месецът на огъня: Защо една искра може да изпепели всичко и как да се защитим

Август - месецът на огъня: Защо една искра може да изпепели всичко и как да се защитим

България Преди 3 часа

Продължителната суша, високите температури и небрежността правят август най-рисковия месец за пожари. Пожарните служби отчитат пик на сигналите. Ето кои са основните грешки и как да реагираме при приближаващ към дома ни огън

Георги Вълчев, министър на образованието

МОН срещу агресията: Младите станаха „блуждаещи атоми с телефони“

България Преди 3 часа

„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

Свят Преди 3 часа

Бивш полицай проговоря в съда за последните минути на Тупак Шакур. Докато кърви в линейката, емблематичният рапър отказва да предаде убийците си с думите: „Ние ще се оправим сами“. Повече от 25 години по-късно процесът за смъртта му навлезе в нов етап

Старите количества цигари постепенно отстъпват място на новите партиди, при които вече се отразява увеличението на акциза от август.

По-високите цени на цигарите вече стигнаха до магазините

Парите ни Преди 3 часа

Старите наличности постепенно се изчерпват, а следващото увеличение е заложено за 2027 г.

,

Бункер за милиардери: Дълбаят скалите в Швейцария за златото и колите на супербогатите

Любопитно Преди 4 часа

Мащабен подземен комплекс се изгражда в Швейцарските Алпи, за да осигури на супербогатите строго охранявано място за злато, произведения на изкуството и луксозни коли. Цената за достъп до бункера за Страшния съд започва от $1,23 млн

Всичко от днес

От мрежата

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
1

Какви са последиците от горски пожар

sinoptik.bg
1

Преди първите студове: кой отоплител харчи най-малко

sinoptik.bg

Башар Рахал продължава историята на „Един грам живот“, филмът се превръща в книга

Edna.bg

Дигитален детокс: Време е да си върнем контрола над екрана

Edna.bg

Ботев Враца взима мерки срещу кризата - привлече атакуващ играч от Бенин

Gong.bg

В Пирин хванаха метлата: махнаха вратар и скочиха на съдиите след загубата от Хебър

Gong.bg

Продават психотропни лекарства чрез куриерски фирми у нас, задържани са баща и син (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Останките от тялото на убития в Съединение били изхвърлени в шахта, а той - издирван от полицията

Nova.bg