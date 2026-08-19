Абровски: Правителството отпуска €170 млн. за фермерите и лаборатория за розовото масло

М инистерският съвет е приел две важни решения в подкрепа на българското земеделие - за осигуряване на 170 млн. евро за т.нар. „иранска помощ“ и осигуряването на половин милион евро за лаборатория за изследване на розово масло. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски след заседанието на правителството, пише Dariknews.bg

"Първото решение е за осигуряване на 170 млн. евро по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за т.нар. „иранска помощ. Това е решението, за което бяхме обвинявани от страна на опозицията, че само говорим, а не осигуряваме“, каза земеделският министър.

По думите му с решението България вече може да нотифицира държавната помощ, чрез която земеделските производители ще бъдат подпомогнати в две направления.

Едното е за компенсиране на разликата при увеличените цени на газьола и торовете спрямо миналата година. Абровски посочи, че близо 50 хил. земеделски производители ще получат подкрепа, за да запазят своята конкурентоспособност.

„Близо 50 хил. земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят своята конкурентоспособност“, заяви министърът.

Второто решение на Министерския съвет е за осигуряване на половин милион евро по бюджета на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Средствата ще бъдат използвани за оборудване на лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло.

„Освен с виното, България е известна и със своето розово масло, което е уникално в световен мащаб“, подчерта Абровски.

По думите му досега българската държава не е осигурявала средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло. Това, според министъра, е създавало възможност изкуствени розови масла да бъдат представяни като оригинални български.

Абровски заяви, че с осигурените средства до края на годината БАБХ ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира автентичността на българското розово масло съобразно тероара, от който е произведено.

Създаването на лабораторията ще даде възможност и за последващи законодателни промени.

„Това от своя страна ще ни развърже ръцете за едно ново законово изменение в Закона за маслодайната роза, което ще даде възможност българската държава да сертифицира и да гарантира качеството и произхода на всяко едно розово масло“, каза още министърът.