Възрастен мъж заплаши с пушка служители на ВиК

М ъж на 73 годиниот Каблешково е задържан от полицията заради това че е насочил пушка към служители на ВиК при рутинна проверка от страна на работещите в дружеството, съобщи Агенция "Фокус", позовавайки се на информацията от полицията.

Двамата инкасатори са отишли за отчитане на водомер на адрес на ул. "Хан Крум" в града около 08:30 ч. вчера като по думите им дядото е отправял закани и заплахи към тях, държейки пневматична пушка в ръцете си.

Впоследствие агресивният мъж е установен и задържан като доброволно предал оръжието, както и две кутийки със сачми за нея.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Поморие.