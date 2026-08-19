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Сандра Бълок показа порасналите си деца за първи път от години

Холивудската звезда Сандра Бълок сподели редки снимки с осиновените си деца Луис и Лейла от тяхната лятна ваканция. Актрисата, която преди две години се оттегли от киното, за да се посвети на семейството, се подготвя за завръщане на екрана

19 август 2026, 13:50
Сандра Бълок показа порасналите си деца за първи път от години
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Сандра Бълок направи рядко изключение и даде възможност на феновете си да надникнат в личния ѝ живот и лятото, прекарано с двете ѝ осиновени деца, съобщи Page Six.

Актрисата от „Приложна магия“ сподели в профила си в Instagram поредица от кадри, запечатали незабравими моменти от прекараното време сред природата в компанията на семейството и близки приятели.

Сред снимките се открояват сладки кадри на 16-годишния ѝ син Луис и 12-годишната ѝ дъщеря Лейла, които Бълок осинови, когато бе в края на 40-те си години.

„Приятели, семейство, забавление, рибки, космати приятели и работа“, написа 62-годишната звезда под публикацията.

Както винаги, носителката на „Оскар“ се грижи строго за личното пространство на децата си – на снимките лицата им са скрити зад емоджита на рибки или са заснети в гръб.

Сред кадрите от лятното бягство сред природата се вижда и близък приятел на актрисата – холивудският актьор Джейсън Бейтман, както и един по-трогателен момент: посещение на гроба на нейните родители, най-вероятно заедно със сестра ѝ Джесин Бълок-Прадо.

Майчинството – „честта на живота ѝ“

Сандра Бълок винаги е пазила децата си далеч от медийния прожектор. Тя осинови Луис през 2010 г., а малката Лейла се присъедини към семейството през 2015 г.

За последно тя сподели техни детски снимки по повод Деня на бащата, отдавайки почит на починалия си баща Джон У. Бълок, както и за Деня на майката, когато нарече родителството „честта на живота ми“.

През март 2022 г. звездата от „Мис Специален агент“ обяви, че се оттегля за неопределено време от киното, за да бъде на „мястото, което я прави най-щастлива“.

„Вземам работата си много сериозно, когато съм на снимачната площадка, но кариерата ми е 24/7. В момента просто искам да бъда '24/7' с децата и семейството си. Там ще бъда за известно време“, сподели тогава актрисата, шегувайки се, че с нетърпение очаква да организира социалния им календар и да обгрижва всяка тяхна нужда.

Болката от загубата и завръщането на екран

Бълок отгледа двете си деца заедно с дългогодишния си partner – фотографа Брайн Рандъл, който има и по-голяма дъщеря, Скайлър, от предишна връзка. За съжаление, Рандъл почина през август 2023 г. след тригодишна битка с амиотрофична странична склероза (АЛС), водена далеч от общественото внимание.

След дългата пауза и личните трагедии, актрисата най-накрая е готова да се завърне на големия екран. Тя отново ще влезе в една от най-емблематичните си роли – тази на Сали Оуънс – в очакваното продължение „Приложна магия 2“, където отново ще си партнира с Никол Кидман.

Източник: Page Six    
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