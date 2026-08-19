МОН срещу агресията: Младите станаха „блуждаещи атоми с телефони“

Студен фронт преминава над България: Къде ще вали и гърми в сряда

М инистерство на образованието и науката (МОН) съвместно с Вътрешното министерство (МВР) стартират сериозни мерки за превенция и справяне с агресията и насилието сред младите хора по повод зачестилите жестоки случаи през последните седмици в България.

Това съобщиха на съвмесtен брифинг след заседанието на Министерския съвет ресорните министри Георги Вълчев и Иван Демерджиев, пише DarikNews.

"С МВР ще стартираме кампания, която е замислена и започната още през 2025 г. На децата не само ще се говори и ще се дават знания, но и те стават част от една дискусия. Споделят мнения, наблюдения, опит.

В шест софийски училища надграждаме програма „Насилието е безсилие”, която към момента е насочена към 8 и 9 клас, но имаме за цел да достигне минимум до над 100 000 ученици в над 1000 училища.

През октомври 28 работни групи с трима души – координатор, психолог и педадогически съветник, ще започнат да работят със специалисти за придобиване на допълнителна квалификация", каза просветният министър Георги Вълчев.

"Обществото и особено младите хора се превърнаха в едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото", обяви още той.

По думите на Вълчев агресията е превзела не само училищата, но и обществения и политически живот, "за което сме отговорни всички".

"За да се справи с проблема МОН ще работи за превръщането на семейството в съюзник. Без помощ от българското семейство няма да се справим с агресията в училище и сред децата”, каза просветният министър.