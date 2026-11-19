Бойко Борисов определи кандидатите за парламентарната квота на ВСС като партийни и заяви, че ГЕРБ не участва в преговорите за избора им.

Той посочи Емил Дечев, Андрей Янкулов, Таня Радуловска и Веселин Вучков като очаквани избраници и обвини ПП-ДБ и „Прогресивна България“ в договорки.

По темата за дроновете в Черно море Борисов заяви, че според него те са руски, и призова българската армия да защити морската зона, при нужда с подкрепа от съюзнически фрегати.

Борисов: Потапят кораби с газ, с червен пипер... а правителството не знае чии са атаките?

След ваш въпрос вчера се запознах с кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота - те всичките са партийни. Гледали сме ги като министри, те са политически лица. Не виждам независими кандидати, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинг в кулоарите на парламента.

Виждам по коридорите как „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се договарят с „Прогресивна България“ за ВСС. С нас никой не е разговарял и ние не сме говорили с никого, каза още Борисов. На въпрос кои ще бъдат избрани той отговори Емил Дечев, Андрей Янкулов, Таня Радуловска и Веселин Вучков.

Борисов: Непоискана подкрепа не даваме

Борисов допълни, че според него има други важни теми, освен ВСС, които са на дневен, като атаките с дронове. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков нарече техническа грешка един милиард повече в бюджета на ведомството му. Като го питат дали ще я оправи, той каза да се пита финансовото министерство. След две минути го питат за какво ще изхарчи този един млрд. и той вади списък, каза още Борисов.

Попитан как ще коментира изказването на министъра на отбраната, че дроновете в Черно море са или руски, или украински, Борисов каза, че „това са царете на оправданията“. И децата знаят, че са руски, допълни Борисов. На въпрос защо от парламентарната група на ГЕРБ-СДС не излязат с конкретни предложения за решаване на проблема Борисов отговори, че имаме славна българска армия, първи сме в Европа по брой на висшите чинове - ще изкарат корабите и системите, и ще потопят пиратите. Ако не могат, ще поискат английска или френска фрегата, каза още Борисов.