Ч ерният петък и коледните празници неизменно водят до ръст в поръчките и клиентските запитвания. В контекста на малкия бизнес това често поставя един човек в ролята на производител, обслужващ персонал, маркетинг специалист и отговорник за комуникацията едновременно. Независимо дали изработвате свещи, управлявате фризьорски салон, работите като дизайнер или стопанисвате автосервиз, тази динамика ви е добре позната.

Какво представлява Viber Бизнес Акаунт?

Viber Бизнес Акаунт е безплатен профил, създаден за малки бизнеси и самостоятелно практикуващи специалисти. Той позволява да представите своите продукти и услуги с актуални цени и визуални материали, да посочите работното си време и локация, да интегрирате връзка за онлайн резервации и да изпращате целеви бизнес съобщения с промоционални предложения. Бизнес кореспонденцията се съхранява отделно от личните чатове, което улеснява проследяването на запитванията и елиминира риска от неволна комуникация с клиенти от личен профил.

Подготовка на профила за празничния сезон

Първата стъпка е пълната актуализация на профилната информация: работно време, адрес, снимки и ценоразпис. Макар тези детайли да изглеждат второстепенни, поддържането им в актуален вид редуцира входящите запитвания за базова информация и освобождава оперативен ресурс.

Оптимизация на процеса по записване на клиенти

Ако бизнес моделът ви разчита на предварително запазване на часове, добавете връзка към своята система за онлайн резервации. Така клиентите могат да заявят час директно през чата, без да се налага многократна размяна на съобщения за съгласуване на взаимноудобен график.

Управление на комуникацията при висока натовареност

Активирайте автоматичните съобщения, за да гарантирате навременен отговор към клиентите както в пиковите дни, така и извън стандартното работно време. Допълнително изгответе шаблони за често задавани въпроси, за да стандартизирате отговорите и да избегнете повтаряща се ръчна обработка на едни и същи казуси.

Разширяване на обхвата и достъпа до бизнеса

Публикувайте директната връзка към профила си на своя уебсайт и в социалните мрежи, а генерирания QR код разположете на витрината, върху визитките или опаковките на продуктите. Това осигурява бърз и удобен канал за връзка с вашия бранд.

Инвестиция и време за внедряване

Създаването на Viber Бизнес Акаунт е безплатно и отнема броени минути. Не е необходимо да внедрявате всички функционалности едновременно — започнете с актуален профил и ясна информация, след което надграждайте възможностите според текущите нужди на бизнеса. Линк за регистрация: https://vb.me/ef0e0c

За Rakuten Viber

Rakuten Viber е сред най-надеждните и изтегляни комуникационни приложения в световен мащаб. Компанията изгражда значими връзки между хората, като осигурява сигурна среда за общуване, в която потребителите могат да споделят моменти със семейството и приятелите си, да управляват ефективно своя бизнес или да развиват интересите си на едно място. Като суперприложение Rakuten Viber предлага услуги, които отговарят на ежедневните потребности и улесняват ежедневието.

Rakuten Viber е част от Rakuten Group, Inc. — глобален технологичен лидер в сферата на електронната търговия, финтех решенията, дигиталното съдържание и комуникационните услуги.