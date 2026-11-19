С амо преди дни продажбата на ярък шедьовър на Винсент ван Гог, нарисуван в края на живота на художника, изпадна в хаос, след като наследници на предишен собственик заявиха, че творбата е била продадена „под принуда“ по време на нацистките преследвания. В сряда вечерта тя беше продадена за над 190 милиона долара на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк, разбивайки публичния аукционен рекорд за произведение на Ван Гог.

Седмицата преди хитовата вечерна продажба на „Цъфнали кестени“ беше изпълнена с обрати до самия край. Неназованите наследници на Самюел Фишер, еврейски издател, живял в Берлин през 30-те години на миналия век, твърдяха, че картината е била продадена единствено заради финансовите затруднения, пред които семейството им е било изправено по време на нацисткото управление.

От „Сотбис“ и продавачът, семейството на покойния аржентински бизнесмен Карлос Педро Блакиер и съпругата му, покровителката на изкуствата Нели Ариета де Блакиер, публикуваха изявления, в които посочиха, че приемат въпроса сериозно и са отворени за диалог, въпрекиCN че аукционната къща заяви, че проучването ѝ на произхода на творбата не съвпада с твърдението. След това, във вторник, „Сотбис“ обяви, че е постигнала споразумение с наследниците на Фишер, без да разкрива повече подробности около условията.

В сряда вечер триминутна битка в наддаването изстреля цената далеч над предишния рекорд за Ван Гог от 117,2 милиона долара, пише Си Ен Ен (CNN).

History was made tonight in the #SothebysNewYork salesroom. Vincent van Gogh’s magnificent ‘Châtaigniers en fleurs’ broke records when it totaled $190.4 million in Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection. Watch auctioneer Oliver Barker lead the bidding battle that made it the highest-selling work by the artist ever sold at auction. Van Gogh made Châtaigniers en fleurs in May 1890, shortly after arriving in Auvers. He was immediately taken by the chestnut trees and painted a series of landscapes inspired by them. This canvas stands out for its spectacular coloring and expressive execution. The New York Sales continue tonight with The Modern Evening Auction. Watch the livestream at https://t.co/yuRSO7k1PE — Sotheby's (@Sothebys) November 19, 2026

Рекордната творба на Ван Гог, която изобразява разцъфнали кестенови дървета в село Овер сюр Оаз, където художникът прекарва последните си месеци след изписването си от психиатрична клиника, не е била показвана публично от половин век. Семейство Блакиер-Ариета не е заемало своите произведения на изкуството на музеи, така че много от 12-те лота от търга в сряда рядко са били виждани през последните десетилетия. В резултат на това колекцията е придобила „легендарен митичен статут“, според председателя на „Сотбис Европа“ Хелена Нюман.

„Това е една от най-великите останали колекции от импресионистично и постимпресионистично изкуство в частни ръце“, каза Нюман пред CNN през септември, наричайки групата от творби „мини музей „Орсе“. „Арлекин“ на Сезан например е единственият екземпляр от серията „Арлекин“ на художника, който не се съхранява в музей. Тя беше продадена за над 111 милиона долара на търга в сряда, с което общата сума за 12-те картини от колекцията достигна почти 412 милиона долара.

Продажбата включваше и творби на художници като Едгар Дега и Камий Писаро. „В лодката (Младо момиче в лодка)“ на Пиер-Огюст Реноар и „Градината Тюйлери“ на Клод Моне бяха сред другите водещи лотове, достигайки съответно 27,5 милиона и 20,23 милиона долара.

Тазгодишните водещи ноемврийски търгове, провеждани в нюйоркските централи на „Сотбис“, „Кристис“, „Филипс“ и „Бонамс“, се очаква да генерират продажби за около 2,4 милиарда долара. По-рано тази седмица „Кристис“ отбеляза нов рекорд за творба на руския художник Василий Кандински, чиято картина „Подчертани ъгли“, продадена навремето от музея „Гугенхайм“ само за 62 000 долара, достигна 85,8 милиона долара.

Във вторник, само часове преди планиран търг, „Кристис“ отложи продажбата на произведение на Фрида Кало, за което по-рано беше съобщено, че е изчезнало от музей в Мексико Сити. В изявление говорител на аукционната къща каза, че картината е била оттеглена „за допълнително проучване“, като добави: „Очакваме с нетърпение да продадем тази творба на по-късна дата“.