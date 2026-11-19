Необичаен кадър от АТИС: Тръмп стои със затворени очи, докато Си говори

Топло ръкостискане и шепот в ухото: Какво каза Тръмп на Путин при срещата им в Китай?

Тръмп и Си приключиха срещата си в Китай, предстои тристранен разговор с Путин

Украйна, Иран и ядрените оръжия: Какво обсъждат Тръмп, Путин и Си?

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Б езпрецедентната тристранна среща на върха между Съединените щати, Русия и Китай приключи след около час и 20 минути разговори, предаде АФП.

Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин се събраха в китайския град Шънджън в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Светът затаява дъх: Какво ще си кажат Путин, Тръмп и Си на първата си тристранна среща

Тримата публикуваха съвместно изявление след тристранната си среща. Разговорът им приключи без съвместна пресконференция пред медиите, но около час след като американската и руската делегация си тръгнаха, беше разпространено писмено комюнике, съобщава Sky News.

Donald Trump, Xi Jinping and Vladimir Putin have agreed to boost global oil supplies in a joint statement following a historic meeting between the three leaders. In a four-point agreement, described by Chinese and Russian state media as a “peace declaration”, the presidents also vowed to work towards reforming the United Nations. Follow the latest on Trump, Xi and Putin's meeting at the link. 🔗 https://t.co/YcaDNRX4y6 — The Telegraph (@Telegraph) November 19, 2026

Тримата президенти посочват, че се ангажират да работят за реформа на Организацията на обединените нации, така че тя „да е в състояние да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява основната си мисия за поддържане на международния мир и сигурност“.

Освен това са се договорили да увеличат производството на преработени петролни продукти „в полза на всички държави“, въпреки международните санкции срещу продажбите на руски петрол.

В изявлението се потвърждава и „уважението към имунитета на държавните официални лица“ и се призовава Международният наказателен съд да не „злоупотребява“ със своята юрисдикция. Международният съд е издал заповед за арест на Владимир Путин заради предполагаемата му отговорност за военни престъпления във войната на Русия срещу Украйна, припомня Sky News.

Лидерите също така подчертават, че „не трябва да се води ядрена война“, и се ангажират да „провеждат диалог“ за ядрените рискове и неразпространението на атомните оръжия, след като Тръмп призова за ядрено разоръжаване в своите встъпителни думи и в изказванията си преди срещата на върха.

Ето и пълния текст на съвместното изявление:

Като постоянни членове на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации Китай, Русия и САЩ са ангажирани с насърчаването на реформа на ООН, така че тя да може да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява основната си мисия за поддържане на международния мир и сигурност.

Трите държави планират да увеличат производството и доставките на преработени петролни продукти в полза на всички държави. Те потвърдиха и значението на стабилните енергийни доставки.

Тримата президенти признаха, че принципът на съгласието на държавите и уважението към имунитета на официални лица са от първостепенно значение, и се съгласиха, че Международният наказателен съд и други подобни органи не трябва да злоупотребяват със своята юрисдикция.

Тримата лидери потвърдиха, че една ядрена война не може да бъде спечелена и не трябва да бъде водена. Трите държави ще провеждат диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на атомни оръжия.

Очакванията по-рано бяха основните теми на разговорите между тримата лидери да са ограничаването на ядрените арсенали и войната в Иран. Aнализатори коментираха, че до конкретни споразумения обаче едва ли ще се стигне.

Киев и европейските лидери не участваха в разговорите.

MOMENTS AGO: Trump and Putin hold private pull-aside meeting at APEC summit https://t.co/5h6UcEeRpN — Fox News (@FoxNews) November 19, 2026

Доналд Тръмп си тръгна от вила "Килин"

Американският президентски кортеж е напуснал вила "Килин" веднага след края на тристраната среща между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин.

Очаква се държавният глава на САЩ да отпътува обратно за Вашингтон през следващите няколко часа.

Китайската държавна телевизия: Срещата межди Си, Тръмп и Путин приключи

Срещата между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин приключи, съобщиха китайската държавна телевизия CCTV и руската информационна агенция ТАСС.

Разговорите между тримата лидери продължиха час и половина, допълва руската държавна информационна агенция.

BBC: Тръмп даде на Путин световна трибуна и го обсипа с похвали

Докато Украйна и европейските държави се надяват, че руската инвазия в Украйна няма да бъде обсъждана без тях на тази тристранна среща, президентът Доналд Тръмп потвърди в изказването си, че това определено ще се случи. И не само това - той нарече конфликта „войната между Русия и Украйна“, като по този начин разми границата относно ролята на Москва като агресор, коментира за "Би Би Си" анализаторът Надя Тауфик

Ключът към разбирането на това защо Тръмп е последователен в позицията си да се въздържа от критики към Путин за войната в Украйна е, че конфликтът не започна по време на неговия президентски мандат. Всъщност американският лидер многократно е заявявал, че войната нямало да избухне, ако той бил президент вместо Джо Байдън.

Тръмп предостави на Владимир Путин значима световна трибуна, характерна за лидерите на великите сили, и същевременно отправи към него изключително положителни оценки. Той се обръща приятелски към него на малко име - „Владимир“, и го нарича „мой приятел“, като същевременно езикът на тялото му също демонстрира топло и дружелюбно отношение.

Преди общата среща Тръмп разговаря поотделно и със Си Дзинпин, и с Путин, с когото се среща за пръв път след визитата на руския президент в Аляска миналата година.

Тръмп: Ние наистина творим история

Доналд Тръмп благодари на китайския си колега за „изключително топлото“ посрещане при завръщането му в Китай, като заяви, че за него е „чест“ да бъде отново в страната. Той поздрави Си и за „много успешната среща на върха на АТИС“.

Тръмп заяви, че е „възхитен“, че му се е отдала възможността да участва в първата в историята тристранна среща между САЩ, Китай и Русия, като добави, че те „наистина творят история“.

Си: Тази среща е от историческо значение

Си Дзинпин заяви, че събирането на лидерите на Китай, Русия и САЩ около една маса е безпрецедент и е с „историческо значение“, съобщава китайската държавна информационна агенция „Синхуа“.

По думите на китайския лидер трите държави трябва „да работят заедно за справяне с глобалните предизвикателства“. „Трябва да се поучим от историята. В трудни времена се разкрива истинската отговорност“, изтъкна той.

"Светът вече не е съвкупност от изолирани острови. Човечеството живее в едно общо глобално село, където съдбата на всички е взаимно свързана“, каза той и добави, че великите сили носят „особена отговорност“ в това „глобално село“, изтъкна Си.

И подчерта, че Китай през последните години насърчава модел на отношения между великите сили, „характеризиращ се с мирно съвместно съществуване, обща стабилност и балансирано развитие... който е от полза както за участващите страни, така и за света като цяло“. Си призова Китай, Русия и САЩ „да дадат пример“ на останалия свят, като си сътрудничат за справяне с глобалните предизвикателства и допринасят за мира и стабилността.

Макар че и тримата и преди са участвали заедно в международни срещи на върха, това е първият път, когато провеждат частна тристранна среща само помежду си.

На дневен ред са редица теми от геополитическо и стратегическо значение - от търговията и изкуствения интелект до войните в Украйна и Иран. Погледите на целия свят са насочени към това какви ще са резултатите от техните разговори.

Доналд Тръмп и Путин вече разговаряха при закрити врата

Преди очакваните разговори с китайския лидер Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха неофициална среща в кулоарите на форума. За разговора съобщи пресслужбата на Белия дом, като го определи като кратка среща встрани от основната програма.

Двамата лидери се срещнаха в конгресния център, където по-рано се състоя пленарното заседание на АТИС. Достъпът на журналисти до разговорите беше ограничен.

Кадри от началото на срещата показват как Тръмп и Путин се поздравяват с продължително ръкостискане. Американският президент се навежда към руския си колега и му казва нещо тихо, докато Путин поставя ръка върху лакътя му.

„Благодаря ви много. Очакваме с нетърпение нашата среща“, заяви Тръмп пред журналистите. Той добави, че двамата имат „чудесни отношения от много години“.

„Мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща или поне да поставим началото им“, каза американският президент.

Преди да приключи публичната част, Тръмп спомена, че двамата вероятно ще проведат и втора среща по-късно. Не стана ясно дали има предвид предстоящите разговори със Си Дзинпин или друга среща.

Останалата част от разговора между американския и руския президент се проведе при закрити врата. Очаква се Вашингтон или Москва да разпространят информация за обсъдените теми.

Тръмп събира Путин и Си за разговори за ядрените оръжия​

Chinese President Xi Jinping greets President Trump in Shenzhen, China, during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit on Thursday. President Trump is expected to speak with Xi and Russian President Vladimir Putin during a historic trilateral meeting later in the day. https://t.co/IPy38KpKTU — CBS News (@CBSNews) November 19, 2026

Преди историческата среща с Тръмп: Какво обсъдиха Путин и Си

Путин: Русия остава отворена към света

В изказването си пред участниците във форума Владимир Путин заяви, че Русия остава отворена към света и укрепва икономиката си, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС.

Той подчерта приноса на страната си за региона чрез доставките на зърно и торове. По думите му Москва е готова да споделя с партньорите си опита си в областта на изкуствения интелект и технологиите.

В заключителните си думи руският президент заяви, че Русия подкрепя финалното комюнике на АТИС.

Тръмп заговори за историческа среща със Си Дзинпин и Путин

Си Дзинпин обяви 20 млн. долара за регионално сътрудничество

Китайският президент призова за приобщаващо развитие и засилване на сътрудничеството при изграждането на общност в Азиатско-тихоокеанския регион.

Си Дзинпин заяви, че Пекин е готов да работи с всички участници във форума за насърчаване на развитието и сътрудничеството.

Китай ще създаде Център за изследване на Азиатско-тихоокеанската общност в Шънджън, който ще извършва анализи и ще предоставя експертна подкрепа при разработването на политики.

Предвижда се също създаването на институции за сътрудничество в областта на цифровите технологии, чистата енергия и зеления растеж.

Си Дзинпин обяви, че Китай ще отдели 20 милиона долара за насърчаване на сътрудничеството между държавите от организацията.

Путин се завърна на официалната семейна снимка на лидерите

По-рано световните лидери се събраха за традиционната официална групова снимка, известна като „семейна снимка“ на участниците във форума.

Владимир Путин беше сред централните фигури в кадъра. Това е първото му лично участие в подобна снимка от девет години насам. Последният път, когато руският президент присъства лично, беше на срещата на АТИС във Виетнам през 2017 г.

През 2020 и 2021 г. той участва дистанционно заради пандемията от COVID-19, но не се появяваше лично на следващите издания до тазгодишното събитие.

Лидерите бяха с червено-сини копринени шалове, предоставени от Китай като страна домакин.

Тръмп и Путин си стиснаха ръцете пред погледа на Си

Анализатори очакват трудни преговори между Вашингтон и Пекин

Икономистът Алисия Гарсия-Ереро, главен икономист за Азиатско-тихоокеанския регион в инвестиционната банка Natixis, смята, че за Доналд Тръмп ще бъде трудно да постигне конкретни резултати от срещата на върха.

Пред Би Би Си тя коментира, че Китай определя дневния ред на форума и се намира на собствена територия, което поставя американския президент в по-неизгодна позиция.

„Ще бъде много трудно Тръмп да извлече нещо от тази среща на върха“, смята Гарсия-Ереро.

Според нея перспективите за удължаване на търговското примирие между Вашингтон и Пекин също не са особено добри. Тя допуска, че двете страни може да публикуват общо изявление без конкретни ангажименти, за да спечелят време за намиране на решение на разногласията.

Икономистът обърна внимание и на предстоящата среща на Г-20 в Маями следващия месец, която може да предостави допълнителна възможност за разговори между двете най-големи икономики в света.