Нацистки танк в Копенхаген по време на датската окупация през 1940 г.

Н ай-възрастният човек в историята на Дания беше разобличена като бивш местен лидер на нацистката партия в страната си.

Кирстен Швалбе беше широко чествана миналия месец, когато стана най-възрастната датчанка в историята, на 112 години и 218 дни, след като вече беше част от „най-възрастните брат и сестра в света“ заедно със своя 104-годишен по-малък брат Бертел, съобщава The New York Post.

Първоначално тя отрече някога да е имала нацистки симпатии, въпреки документите, показващи, че се е присъединила към датския клон, Националсоциалистическата работническа партия на Дания, през август 1941 г., по време на Втората световна война.

„Едва знаех какво е това, защото никога не съм се интересувала от политика“, каза тя в интервю за датската медия TV Midtvest два дни след като достигна рекордната си възраст.

Но новооткрити документи в Датския национален архив показват, че Швалбе е била изпълняващ длъжността лидер на партията в родния си град Холстебро между август 1943 г. и юли 1944 г., според местни съобщения. Тя е ръководила и местната женска група.

🇩🇰 Denmark’s oldest woman was a local Nazi Party leader during the occupation Kirsten Schwalbe, a 112-year-old Danish resident who set a national longevity record of 112 years and 218 days, became embroiled in scandal after archival records revealed she belonged to the Danish National Socialist Workers’ Party (DNSAP) during the German occupation. Records show that from August 1943 to July 1944, she was acting head of the party’s Holstebro branch and led its women’s group. Her late husband also held a Nazi Party leadership position. Schwalbe declined to comment after the reports emerged. A book about her and the documentary series “Kirsten’s Turbulent Years” were released in connection with her longevity record. Following the revelations, the publisher revised her biography, and the TV channel canceled the series’ final episode. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2026

Съобщава се, че покойният ѝ съпруг също е заемал ръководна позиция в Датската нацистка партия, която е имитирала германския си аналог с използването на свастиката, хитлеристкия поздрав и антисемитизма, и активно е сътрудничила на Третия райх по време на окупацията на Дания през войната.

„Тя е била нещо повече от обикновен редови член“, каза датският историк Клаус Бундгаард Кристенсен, който е проучил документите, описвайки Швалбе като един от „видните нацисти“ в своя район по онова време.

Историята на Швалбе излезе наяве след неотдавнашното публикуване на биография за живота ѝ, озаглавена „Имаме нужда от нещо, на което да се смеем“, в която не се споменаваше нищо за нацисткото ѝ минало.

Разкритията за нацистката ѝ дейност се появиха по-късно миналия месец в датския вестник Kristeligt Dagblad. Репортажът е изненадал издателството на биографията и нейните автори Фредерик Хелмс и Лине Морел Холм, съобщиха от издателството, като обещаха допълнителни проучвания и включване на информацията в по-новите издания на книгата.

В предишни интервюта Швалбе се е хвалила, че позитивният ѝ мироглед е помогнал за дълголетието ѝ. „Не ме интересува, че скоро ще умра; не мисля за това. Не мисля често за бъдещето; радвам се на хубавите дни и доброто си настроение“, каза тя пред интервюиращ на 110-ия си рожден ден, съобщи „Билд“.

Семейството на Швалбе заяви, че тя е „дълбоко засегната“ от скорошното медийно отразяване и отказа повече коментари, като същевременно помоли личният ѝ живот да бъде уважаван.

Какво е Датската нацистка партия

Датска националсоциалистическа работническа партия е датска политическа партия, основана на 16 ноември 1930 г. Тя е най-значимото нацистко движение в Дания преди и по време на Втората световна война. Партията е създадена по пряк модел на германската Националсоциалистическа германска работническа партия (NSDAP) на Адолф Хитлер, като възприема нейните символи, включително свастиката и щурмовите отряди (SA).

Първоначално партията е ръководена от Кай Лембке, но не успява да привлече значителна подкрепа. През 1933 г. начело застава Фриц Клаузен, лекар от региона на Северен Шлезвиг, където живее значително немско малцинство. Под негово ръководство партията се разраства, макар и бавно. Идеологията ѝ е изградена върху национализъм, расизъм и силен антисемитизъм. DNSAP подкрепя корпоративна държава и се противопоставя на демокрацията и парламентаризма. На парламентарните избори през 1939 г. партията постига най-големия си успех, като печели около 31 000 гласа (1,8%) и получава три места във Фолкетинга (датския парламент).

След германската окупация на Дания през април 1940 г. DNSAP се надява да бъде поставена на власт от окупационните сили. Германците обаче предпочитат да си сътрудничат със съществуващото датско правителство, което им осигурява по-стабилен контрол над страната. Въпреки това партията получава финансова и политическа подкрепа от Германия и активно сътрудничи на окупаторите. Тя играе ключова роля в набирането на доброволци за „Свободен корпус Дания“ – военно формирование, което се сражава на страната на нацистка Германия на Източния фронт като част от Вафен-СС.

Поради открития си колаборационизъм популярността на DNSAP рязко спада сред датското население. Партията става все по-изолирана и губи всякакво политическо влияние. След освобождението на Дания през май 1945 г. Датската националсоциалистическа работническа партия е официално разпусната. Нейните лидери, включително Фриц Клаузен, са арестувани и съдени за държавна измяна и сътрудничество с врага. Въпреки че никога не достига масова подкрепа, DNSAP остава в историята на Дания като най-яркия пример за местен фашизъм и колаборационизъм по време на Втората световна война.