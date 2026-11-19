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Р епортерка от Bloomberg е бил отстранен от тристранната среща в Шенжен от страна на Китай, след като е отправила въпрос относно Дженсън Хуанг, бивш изпълнителен директор на Nvidia, по време на по-ранна среща между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

Това става ясно от доклад, предоставен на журналисти. Въпросът е бил: „Президентът Тръмп, проявявал ли е Дженсън Хуанг нелоялност към Съединените щати?“, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Според доклада, Белият дом е настоявал репортерката да бъде допусната, но китайските представители са останали непреклонни. От китайското правителство са заявили пред журналистите, че задаването на въпроси чрез викане се счита за крайно неучтиво.

NEW: A Bloomberg reporter could be barred from President Trump’s historic trilateral meeting with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin after a question reportedly upset Chinese officials. @BillMelugin_ reports the journalist asked Trump whether Nvidia CEO Jensen Huang had been “disloyal to the United States” during his bilateral meeting with Xi. Chinese officials reportedly consider it rude to shout questions at world leaders, but the White House is now pushing to restore the reporter’s access ahead of the high-stakes three-way talks. Stream FOX News on FOX One for the latest on Trump’s Asia tour: https://t.co/5K9DQ4E64T — Fox News (@FoxNews) November 19, 2026

Бившият главен изпълнителен директор на Nvidia призна, че е изневерил на съпругата си, след като Financial Times съобщи, че американското разузнаване смята, че той е имал връзка с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай. Съобщенията за втора връзка със служителка на компанията са предизвикали напускането му миналата седмица.

Харви Джоунс, който миналата седмица бе назначен за първия председател на борда на директорите на Nvidia заяви, че напускането на Хуанг е последвало „разкриването на лично поведение, несъвместимо с кодекса за поведение, стандартите и културните норми на компанията“.

Напускането на Хуанг предизвика двупартиен натиск във Вашингтон за затягане на ограниченията върху достъпа на Китай до чипове за изкуствен интелект, както и засилен контрол върху бизнеса и корпоративното управление на Nvidia. Хуанг и главният юрисконсулт на компанията Тим Тетър се съгласиха да се явят на закрити изслушвания пред американски законодатели през декември.