Двамата кандидати за ВСС представиха приоритетите си пред следователите

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К акви приоритети и конкретни мерки за развитието на съдебната система очертаха кандидатите за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на следователите? Предложенията си те представиха пред Общото събрание на следователите, което трябва да избере своя представител в кадровия орган на съдебната власт.

Петко Петков

Разширяване на функционалната компетентност на следователите, ускоряване на конкурсните процедури и ограничаване на дългосрочното командироване предложи Петко Петков, кандидат за член на Висшия съдебен съвет, пред Общото събрание на следователите за избор на член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота.

Петков има над 30 години юридически стаж, преминал изцяло в органите на съдебната власт. Бил е заместник-директор на Националната следствена служба (НСлС) и директор на Столичната следствена служба и на Окръжната следствена служба в Благоевград. От 2014 г. е следовател в Националната следствена служба.

В концепцията си Петков казва, че ако бъде избран, ще работи за утвърждаването на следствието като ключова структура в съдебната система. Той предлага законодателни промени за разширяване на правомощията на следователите при разследване на дела с висока фактическа и правна сложност, киберпрестъпления и мащабни финансови злоупотреби.

Сред останалите му приоритети са въвеждането на задължителни срокове за конкурсните комисии и ежегодно обявяване на конкурси за първоначално назначаване и повишаване, както и ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Той предлага и промени в системата за измерване на натовареността, така че да се отчита действителната сложност на досъдебните производства.

Петков посочи, че следствието има нужда и от технологична модернизация чрез осигуряване на специализиран софтуер за анализи, мобилни криминалистични лаборатории и достъп до международни бази данни. Той настоява информационните системи на следствието да бъдат интегрирани с тези на съдилищата и за по-тясно сътрудничество с Европейската прокуратура, Европол, Евроюст и ОЛАФ.

Петко Петков заявява, че като член на ВСС ще работи за защита на професионалния статус на следователите, подобряване на условията им на труд и по-голяма прозрачност при вземането на решения от кадровия орган.

Бойко Атанасов

Преглед на работата на досегашния състав на съвета и промени в правилата за провеждане на конкурсите за магистрати предлага кандидатът за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Бойко Атанасов, следовател в Софийската градска прокуратура.

Атанасов е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2002 до 2009 г. е следовател в Столичната следствена служба, а от 8 май 2009 г. работи в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Бойко Атанасов заяви, че иска да допринесе за подобряване на качеството на работата на следователите и за повишаване на ефективността на прокуратурата. Той каза, че ще работи за намиране на решения на проблемите в прокуратурата и Прокурорската колегия на ВСС.

Пред Общото събрание Атанасов посочи, че ще работи за повишаване на прозрачността и отчетността на съвета, както и за ограничаването на зависимости, шуробаджанащина и назначения на роднини и близки на магистрати. Той предлага да бъде направена ревизия на работата на Прокурорската колегия и на предходния състав на ВСС, включително на решенията за кадрови назначения. Според него трябва да бъдат въведени ясни критерии за професионализъм и почтеност при избора на членове на съвета.

Атанасов добави, че ще настоява за нови правила за конкурсите за младши съдии и прокурори, както и за първоначално назначаване и повишаване в длъжност на съдии, прокурори и следователи. По думите му правилата трябва да гарантират равен старт на кандидатите и да не допускат манипулиране на резултатите от конкурсите.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (21 ноември) магистратите ще гласуват кои от номинираните следователи да влязат в състава на новия ВСС.