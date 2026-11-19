Акция на ДАНС и НАП срещу фирми за бързи кредити в шест града

Жълт код за силен вятър в 15 области: Вижте къде времето ще бъде опасно

Кръвната проба на граничния полицай от Драгоман: 1,58 промила и наличие на THC

С бокс и метална тръба: 11-годишно дете е пребито от свои връстници в Монтанско

„От зона на конфликт в зона на сигурност“: Каква визия очерта Радев за Черно море?

Правосъдният министър: „Каста на недосегаемите“ още се надсмива на усилията ни

Н АП и ДАНС провериха общо 14 обекта за отпускане на бързи кредити в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Дупница и Сливен, съобщиха от двете институции.

Акция на ДАНС и НАП срещу фирми за бързи кредити в шест града

Служителите са установили общо 14 нарушения, сред които: липса на касов апарат в 9 дружества, разминаване между наличностите в касата и маркираните суми на фискалното устройство и други. Според нормативните изисквания дружествата за бързи кредити трябва да отчитат с фискално устройство платените лихви и просрочия от страна на техните клиенти.

Един от проверените обекти беше запечатан за определен срок още вчера. В друг обект в София, проверяващите са установили, че в дейността му са обвързани три фирми.

Предстои проверяваните фирми да предоставят допълнителна информация на властите.

Работата на ДАНС и НАП по случая продължава.