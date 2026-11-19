Н АП и ДАНС провериха общо 14 обекта за отпускане на бързи кредити в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Дупница и Сливен, съобщиха от двете институции.
Акция на ДАНС и НАП срещу фирми за бързи кредити в шест града
Служителите са установили общо 14 нарушения, сред които: липса на касов апарат в 9 дружества, разминаване между наличностите в касата и маркираните суми на фискалното устройство и други. Според нормативните изисквания дружествата за бързи кредити трябва да отчитат с фискално устройство платените лихви и просрочия от страна на техните клиенти.
Един от проверените обекти беше запечатан за определен срок още вчера. В друг обект в София, проверяващите са установили, че в дейността му са обвързани три фирми.
Предстои проверяваните фирми да предоставят допълнителна информация на властите.
Работата на ДАНС и НАП по случая продължава.