Премиерът Румен Радев заяви на конференцията „Черно море 2026: по-Близкият изток“, че регионът трябва да се превърне от зона на конфликт в зона на споделена сигурност.

Той подчерта, че стабилността в Черно море е пряко свързана с развитието и приключването на войната в Украйна.

Радев призова за реалистична военно-стратегическа оценка на конфликта и анализ на влиянието на новите технологии върху бойните действия и военните стратегии.

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Институтът за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“ – България организираха съвместна конференция със заглавие „Черно море 2026: по-Близкият изток“. Акцент по време на събитето беше поставен върху темите за споделена сигурност, нови военни баланси в Черно море, социално-икономическите измерения на конфликта и възможностите за деескалация на напрежението в региона. Изказване по време на конференцията направи и министър-председателят Румен Радев, предава NOVA .

„Когато говорим за Черно море, трябва да става ясно по какъв начин го разглеждаме. То не е просто транспортен, енергиен и дигитален коридор, изключително важен за нашата икономика. То е пресечна точка на геополитически интереси. Ако искаме да реализираме визията си за успешно икономическо и социално развитие на България, трябва да полагаме максимални усилия Черно море да се превърне от зона на конфликт в зона на споделена сигурност“, заяви Радев.

По думите му това изисква не само дипломатически усилия, но и реалистична оценка на развитието на войната в Украйна, тъй като сигурността в Черноморския регион е пряко зависима от конфликта.

„Ако искаме да решаваме въпросите за Черно море, трябва да способстваме за решаването на глобалните въпроси, и по-специално този за войната в Украйна. За да го направим, трябва да имаме трезва преценка какво се случва с тази война, как се развива, как еволюира и как трябва да приключи“, посочи премиерът.

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Той открои два различни подхода към анализа на конфликта – политическият, основан на идеологията и пожелателното мислене, и този, който стъпва върху реализма и военно-стратегическата и военно-оперативната оценка.

„Едната оптика е политическата – на идеологията и пожелателното мислене. Другата е оптиката на реализма и на военно-стратегическата и военно-оперативната оценка“, заяви Радев.

Радев посочи и технологичното развитие като едно от основните предизвикателства при анализа на войната и нейните последици. Според него е важно да се прогнозира как новите технологии променят бойните действия, военните стратегии и поставените политически цели.

„Голямо предизвикателство продължава да бъде способността ни да прогнозираме как технологичното развитие влияе върху трансформацията на политическите цели, които се поставят. Как напредъкът на технологиите на бойното поле променя стратегиите“, заяви премиерът.