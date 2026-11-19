Европейската комисия започва две нови наказателни процедури срещу България заради неправилно прилагане на европейските правила срещу измамите с безналични платежни средства и обезлесяването. Същевременно Брюксел предприема следваща стъпка по вече започнала процедура, свързана със сезонните работници от държави извън ЕС.

Това става ясно от публикуваните на 19 ноември решения на Европейската комисия.

Пропуски в правилата срещу финансовите измами

Европейската комисия започва процедура срещу България, Белгия, Хърватия, Полша и Словения заради неправилно въвеждане на европейската директива срещу измамите с безналични платежни средства.

ЕК започна пет наказателни процедури срещу България

Правилата обхващат измами с физически и цифрови платежни инструменти, включително кражби, фалшифициране, незаконно разпространение, кибератаки и манипулиране на данни с цел присвояване на средства.

Според Комисията България не е въвела правилно част от разпоредбите, свързани с престъпленията.

Страната разполага с два месеца, за да отговори и да отстрани установените пропуски. При незадоволителен отговор ЕК може да премине към следващ етап на процедурата.

България може да бъде изправена пред Съда на ЕС заради сезонните работници

Европейската комисия изпраща мотивирано становище на България и Белгия заради непълно въвеждане на правилата за сезонна заетост на граждани от държави извън Европейския съюз.

Процедурата срещу България започва още през април 2023 г. Тя е свързана с условията за допускане и пребиваване на сезонни работници, предоставянето на информация, санкциите и процедурните гаранции.

Според ЕК предприетите досега мерки не отстраняват всички установени проблеми.

България получава нов двумесечен срок. Ако не предприеме необходимите действия, Комисията може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз.

ЕК даде два месеца на България да отговори по редица нарушения

Нарушения и при правилата срещу обезлесяването

Третата процедура е свързана с европейския регламент, който цели да ограничи продажбата на стоки, допринасящи за обезлесяването.

Според ЕК България е определила компетентни контролни органи за всички обхванати от регламента стоки с изключение на каучука.

Задължението държавите да определят и уведомят Комисията за тези органи е трябвало да бъде изпълнено до 30 декември 2023 г.

България, Гърция, Малта и Полша получават двумесечен срок да отговорят на официалните уведомителни писма и да отстранят пропуските.

Ако отговорите не са удовлетворителни, Европейската комисия може да изпрати мотивирани становища и по тези процедури.