30-годишен мъж е бил убит в магазин в столичния квартал „Младост 4“. Престъплението е извършено на 13 ноември, а по случая е задържан 31-годишен мъж, съобщиха от прокуратурата.

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Според данните по разследването жертвата е починала след множество удари с ръце в областта на главата и лицето.

На 16 ноември Софийският градски съд е постановил обвиняемият да остане в ареста. Магистратите са приели, че са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за съпричастността му към престъплението. Съдът е преценил и че съществува опасност той да извърши друго престъпление.

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Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд. При постъпване на жалба делото ще бъде разгледано на 24 ноември.