- Русия може да е възобновила експлоатацията на патрулния самолет Ан-72П от съветската епоха, използван от авиационните подразделения на ФСБ.
- Публикувани кадри показват машината по време на учения с бойни стрелби; тя разполага с 23-милиметрово оръдие, неуправляеми ракети и авиационни бомби.
- Самолетът е разработен за охрана на морските граници и наблюдение, но повторното му въвеждане в експлоатация все още не е потвърдено официално.
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Русия може да е възобновила експлоатацията на рядко срещания въоръжен патрулен самолет Ан-72П, машина от съветската епоха, разработена през 80-те години на миналия век и използвана от авиационните подразделения на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия. Това съобщава изданието „Милитарний“ на 19 ноември. Това посочва Влад Литнарович за UNITED24 Media.
Ето какво още пише той:
Кадри, публикувани от руски канали, показват Ан-72П по време на учения с бойни стрелби, което предполага, че специализираният самолет може отново да е в активна експлоатация.
Ан-72П е специализиран патрулен вариант на съветския военнотранспортен самолет Ан-72, първоначално разработен от конструкторското бюро „Антонов“. Той е създаден по искане на граничните войски на съветския Комитет за държавна сигурност (КГБ) за патрулиране на морските граници и прехващане на плавателни съдове, нарушаващи териториалните води на СССР.
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За разлика от стандартната транспортна версия, Ан-72П е модифициран така, че да може да носи въоръжение за поразяване както на надводни, така и на наземни цели. Патрулният вариант извършва първия си полет през 1984 г. и претърпява няколко модификации, предназначени да разширят оперативните му възможности.
Въоръжението му включва контейнерна установка УПК-23-250 с двуцевно 23-милиметрово авиационно оръдие ГШ-23Л, което позволява на самолета да поразява цели с автоматичен оръдеен огън.
Самолетът може да носи и две ракетни установки УБ-32М, монтирани под крилата, с общ капацитет от 64 неуправляеми ракети С-5. Освен това Ан-72П може да бъде въоръжен със 100-килограмови авиационни бомби.
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Освен с въоръжението си патрулният самолет разполага със системи за наблюдение и въздушно фотографиране, предназначени за откриване и документиране на нарушения на морските граници.
Авиационните подразделения на граничните войски на руската ФСБ преди са използвали Ан-72П за морски патрулни мисии, включително полети над водите в руския Далечен изток.
По-рано руски военнотранспортен самолет Ан-12 се разби в Кемеровска област в Русия. Според предварителните данни при катастрофата може да са загинали до 17 души.