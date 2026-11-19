Русия може да е възобновила експлоатацията на патрулния самолет Ан-72П от съветската епоха, използван от авиационните подразделения на ФСБ.

Публикувани кадри показват машината по време на учения с бойни стрелби; тя разполага с 23-милиметрово оръдие, неуправляеми ракети и авиационни бомби.

Самолетът е разработен за охрана на морските граници и наблюдение, но повторното му въвеждане в експлоатация все още не е потвърдено официално.

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Русия може да е възобновила експлоатацията на рядко срещания въоръжен патрулен самолет Ан-72П, машина от съветската епоха, разработена през 80-те години на миналия век и използвана от авиационните подразделения на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия. Това съобщава изданието „Милитарний“ на 19 ноември. Това посочва Влад Литнарович за UNITED24 Media .

Ето какво още пише той:

Кадри, публикувани от руски канали, показват Ан-72П по време на учения с бойни стрелби, което предполага, че специализираният самолет може отново да е в активна експлоатация.

Ан-72П е специализиран патрулен вариант на съветския военнотранспортен самолет Ан-72, първоначално разработен от конструкторското бюро „Антонов“. Той е създаден по искане на граничните войски на съветския Комитет за държавна сигурност (КГБ) за патрулиране на морските граници и прехващане на плавателни съдове, нарушаващи териториалните води на СССР.

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За разлика от стандартната транспортна версия, Ан-72П е модифициран така, че да може да носи въоръжение за поразяване както на надводни, така и на наземни цели. Патрулният вариант извършва първия си полет през 1984 г. и претърпява няколко модификации, предназначени да разширят оперативните му възможности.

Въоръжението му включва контейнерна установка УПК-23-250 с двуцевно 23-милиметрово авиационно оръдие ГШ-23Л, което позволява на самолета да поразява цели с автоматичен оръдеен огън.

Самолетът може да носи и две ракетни установки УБ-32М, монтирани под крилата, с общ капацитет от 64 неуправляеми ракети С-5. Освен това Ан-72П може да бъде въоръжен със 100-килограмови авиационни бомби.

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Освен с въоръжението си патрулният самолет разполага със системи за наблюдение и въздушно фотографиране, предназначени за откриване и документиране на нарушения на морските граници.

Авиационните подразделения на граничните войски на руската ФСБ преди са използвали Ан-72П за морски патрулни мисии, включително полети над водите в руския Далечен изток.

По-рано руски военнотранспортен самолет Ан-12 се разби в Кемеровска област в Русия. Според предварителните данни при катастрофата може да са загинали до 17 души.