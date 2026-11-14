Свят

Започна изборът на следователската квота в новия ВСС

Днес ще бъде избрана избирателна комисия и ще бъдат определени секциите за гласуването на 21 ноември

Обновена преди 2 часа / 14 ноември 2026, 09:23
Започна изборът на следователската квота в новия ВСС
Източник: БГНЕС

З апочна Общото събрание на следователите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на съдиите. Събранието започна с час по-късно, защото при първото преброяване нямаше кворум.

Нужният кворум е от 228 делегати. При първото преброяване се събраха 162-ма магистрати. Заседанието започна със 175 регистрирали се, като според закона след дадения час почивка заседанието може да започне дори да няма кворум.

По време на днешното Общо събрание на следователите ще бъдат избрани негов председател и членове на избирателната комисия, ще бъдат определени избирателните секции и ще бъдат изслушани кандидатите от квотата на следователите. Двамата кандидати се борят за едно място в Прокурорската колегия на ВСС. Общият брой на делегираните следователи в страната е 453.

Хората са преценили дали да се кандидатират, каза пред медиите в отговор на въпрос защо има само двама кандидати и.ф. председател на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов. За съжаление, имаме само един представител в Следствието в Прокурорската колегия на ВСС, добави той.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (21 ноември) магистратите ще гласуват кои от номинираните следователи да влязат в състава на новия ВСС.

БТА ще излъчва на живо Общото събрание тук.

Агенцията отразява избора на членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, на съдиите, на прокурорите и на следователите с Тема в развитие (рубрика): Новият Висш съдебен съвет.

Източник: БТА    
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