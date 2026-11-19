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Столичният общински съвет одобри с 33 гласа „за“ доклада на Васил Терзиев за независим технически, финансов и правен анализ на „Топлофикация София“.

Според кмета анализът трябва да оцени състоянието, дълговете и нужните инвестиции на дружеството, като евентуална концесия ще бъде решение на СОС, а не предварително избран вариант.

Противниците на доклада предупредиха за възможно поскъпване на парното, докато Терзиев заяви, че целта е да се намери устойчив модел за управление и финансиране, който защитава интересите на гражданите.

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Столичен общински съвет прие от третия път доклада на кмета Васил Терзиев за изготвяне на независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на „Топлофикация София“.

Докладът бе приет с 33 гласа за, 19 против и 4 въздържали се. В началото на заседанието от „Синя София“ и „Спаси София“ оттеглиха своите два доклада по темата.

Дали ще има или не концесия и какви ще са параметрите, е решение на СОС, а не на кмета, заяви Терзиев след гласуването и изразения отрицателен вот от страна на общински съветници от БСП, ВМРО и „Спаси София“. Научете си правомощията, обърна се кметът към общинските съветници и конкретно към Ваня Григорова.

Войслав Тодоров от БСП попита колко ще струва парното след тази сделка.

„Този доклад и вашите обещания за оздравяване отговор на въпроса кой ще плати дълга, не дават“, заяви Тодоров в отрицателен вот.

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„Ако мислите, че сега цената на парното е скъпа, изчакайте да я видите след концесия“, каза още общинският съветник и даде пример с цената на водата в София.

„Столичани са крепостни селяни на „Топлофикация“ – ползват, не ползват – плащат“, заключи Тодоров.

В отрицателния си вот единственият общински съветник на ВМРО Карлос Контрера заяви, че с днешното решение вече е ясна отговорността по всичко, което ще се случва с „Топлофикация“ в следващите месеци и години.

Емилия Ангелова от „Спаси София“ подчерта, че от доклада произлиза пътят към концесия на дружеството.

От своя страна кметът Терзиев заяви, че въобще не става дума за конкретен, ясен и дефинитивен път към концесия. По думите му целта на анализа е да бъдат преоценени проблемите на дружеството с оглед на промените от 2019 г. досега – в техническата инфраструктура, размера на дълга и цената на газа. Трябва да бъдат потърсени решения за задълженията и регулаторната рамка, така че да се намери баланс между интересите на държавата, общината и евентуален бъдещ инвеститор и оператор.

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Терзиев посочи, че за необходимите инвестиции в дружеството са нужни милиарди, които евентуално биха могли да бъдат осигурени от частен инвеститор. За тази цел се създава работна група с участието на общински съветници и представители на администрацията, която ще работи със Световната банка и държавата.

„Може да се окаже, че не намираме пресечна точка и няма интерес. Каква концесия? Концесия има само когато някой има интерес“, коментира кметът. Той допълни, че общината трябва да изгради рамка, която да защитава социалните интереси на гражданите и същевременно да бъде приемлива за държавата и потенциалния инвеститор.

Кметът коментира и предложенията за размяна на дълг срещу собственост, като заяви, че „прехвърлянето на горещия картоф не решава проблема“.

Според него трябва да се намери начин дружеството да бъде управлявано по-ефективно и да се осигурят необходимите инвестиции. Сред непосредствените въпроси са приемането на инвестиционната програма на „Топлофикация София“ за следващата година и осигуряването на средства за ремонтите.

„Това, което ние с този доклад даваме, е само началото на един дълъг процес“, заяви Терзиев и призова общинските съветници да участват активно в работната група, за да бъдат оценени последиците за гражданите от различните възможни решения и да бъдат защитени интересите на софиянци.