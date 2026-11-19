Европейската комисия е станала обект на мащабна кибератака, която е нарушила работата на вътрешни информационни системи за повече от 10 дни. Разследва се дали хакерите са получили достъп до лични данни на служители, съобщава Politico.

„Европейската комисия предприе необходимите мерки в отговор на установена кибератака. Отделни системи бяха атакувани и в съответствие със стандартната ни практика информирахме засегнатите“, заявява говорителят на институцията Томас Рение.

Според служител на ЕС, цитиран от изданието, Комисията смята, че е овладяла по-голямата част от атаката, но пълният размер на щетите все още не е ясен.

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Засегнати са системите за заплати и отпуски

Сред засегнатите услуги са платформата Sysper, чрез която служителите получават фишовете си за заплати, подават заявления за отпуск и отчитат работното си време, както и MyPMO, използвана за възстановяване на медицински разходи.

Двете системи са възстановени по-рано тази седмица, но в сряда Sysper отново е спряла за кратко. Прекъсвания е имало и в преводаческите услуги на Комисията.

Според Politico заплатите на служителите са изплатени нормално, но част от тях не са могли да отчитат работното си време или да подават заявления за отпуск.

Хакерите са използвали инструмент с изкуствен интелект

В началото на ноември европейската служба за киберсигурност CERT-EU е установила, че хакери са използвали ARTEX - публично достъпен инструмент с изкуствен интелект, предназначен за откриване на уязвимости в информационни системи.

Като предпазна мярка няколко приложения са били временно изключени, а достъпът до повечето вече е възстановен.

Заради атаката Европейската комисия е свикала спешно заседание на най-висшия си вътрешен орган за управление на кризи. Еврокомисарят по технологиите Хена Виркунен е информирала колегите си за предприетите мерки.

Разследващите продължават да установяват дали е компрометирана лична информация на служителите. Засега няма потвърждение за изтичане на данни.