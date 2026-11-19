Мъж на 57 години и жена на 56 години са обвинени за кражба на пари и ценности на обща стойност близо 42 000 евро от жилище в София. Според разследващите жената е предоставила на предполагаемия извършител информация за съхраняваните в апартамента пари и ценности, както и ключ за достъп до имота. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Кражбата е извършена на 7 ноември около 14:00 часа. По данни на обвинението мъжът отключил жилището с предварително предоставения му ключ и отнел 40 000 евро в брой, златни бижута и метална касичка, в която имало още 620 евро.

Общата стойност на откраднатото е изчислена на 41 777,40 евро.

Според събраните до момента доказателства жената предварително знаела за парите и златните накити, съхранявани в апартамента. Тя предала тази информация на мъжа и му осигурила достъп до жилището, като му дала ключ.

Двамата са привлечени като обвиняеми, като жената е обвинена в помагачество. Установено е, че 57-годишният мъж има предишни присъди.

С постановление на прокуратурата двамата са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.