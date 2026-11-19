А штън Къчър може да се превърне в следващия милиардер на Холивуд, ако гигантът в сферата на изкуствения интелект Anthropic излезе на борсата с предложената оценка от 1,5 до 1,6 трилиона долара, съобщава Daily Mail.

48-годишният актьор от години доказва изключителния си инвестиционен нюх, но най-големият му удар досега може да се окаже именно компанията, стояща зад популярния AI асистент Claude.

Фондът за рисков капитал на Къчър – Sound Ventures – е инвестирал 435 милиона долара в Anthropic, а днес този дял вече се оценява на зашеметяващите 7 милиарда долара, съобщава Newsweek. Според данни на Bloomberg звездата от „Ефектът на пеперудата“ притежава 0,5% от компанията – дял, който може да скочи с цели 1500% при първичното публично предлагане (IPO) на борсата Nasdaq в четвъртък.

Разбира се, Къчър няма да получи директно 7 милиарда долара в брой, тъй като фондът му управлява средства и на външни инвеститори, между които ще бъдат разпределени печалбите.

От Airbnb и Uber до върха на технологичния бизнес

Независимо от това съпругът на Мила Кунис тихомълком се превърна в един от най-успешните технологични инвеститори в Холивуд, като личното му състояние в момента се оценява на около 500 милиона долара.

Официалният му пробив във финансовия свят започва през 2010 г., когато заедно с милиардера Рон Бъркъл и дългогодишния мениджър на Мадона – Гай Осиъри – основава фонда A-Grade Investments. Триото успява да превърне първоначални инвестиции от 30 милиона долара в 250 милиона благодарение на Spotify, Uber, Airbnb и биткойн.

През 2015 г. Къчър и Осиъри стартират Sound Ventures. През юли актьорът се оттегли като активен партньор, оставайки старши съветник, за да основе нов фонд, насочен към по-ранни и рискови технологични стартъпи.

Битката на гигантите в изкуствения интелект

Очаква се цената на акциите на Anthropic при борсовия дебют да надхвърли 80 долара за брой. Това ще изпревари директния конкурент OpenAI в надпреварата за излизане на борсата, макар да остава под рекорда от 86 милиарда долара, набрани от SpaceX на Илон Мъск при листването ѝ през юни.

Финансовите отчети показват, че приходите на Anthropic растат главоломно – над 16 милиарда долара през първата половина на годината, което е 14 пъти повече спрямо същия период на миналата година. Въпреки това, подобно на OpenAI и другите големи играчи в сектора, компанията все още не генерира нетна печалба заради колосалните разходи за изчислителна мощност и ресурси – фактор, който засилва опасенията на анализаторите от надуване на „балон“ в сферата на изкуствения интелект.