С рокът за излизане на резултатите от кръвните проби на шофьорите за наличие на наркотични вещества вече е сведен до един месец, каза във Варна старши комисар Валери Ников, директор на Националния институт по криминалистика (НИК). Той бе гост на официалното откриване на новата химико-токсикологична лаборатория към дирекцията на полицията в крайморския град.

По думите на директора на полицията старши комисар Живко Желев, откриването на звеното е част от инициативата на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за създаване на мрежа от такива структури в страната, чиято цел е ускоряването на извеждането на заключенията от експертизите от взети проби за наркотици.

"Това е осмата лаборатория в страната", каза Ников. Той допълни, че всички са оборудвани с много модерна апаратура, а специалистите, които работят в тях, са висококвалифицирани.

С помощта на тези лаборатории се елиминират фалшивоположителните резултати за наркотици и става ясно точно какво е употребил шофьорът, каза старши комисарят. Той уточни, че с изграждането на мрежата се снижават сроковете за излизане на данните от изследванията и ако през 2023 г. те са били от порядъка на 18-20 месеца, сега вече е нужен около месец. По думите на Ников периодът ще намалее още, а целта е резултатите от пробите да излизат за около две седмици.

Срокът за изготвяне на заключението зависи и от други фактори, допълни експертът. По думите му влияние оказва и видът, и броят на употребените от шофьора наркотични вещества. Ников допълни, че големите лаборатории у нас непрекъснато разработват нови методи на анализ, за да откриват и доказват и "модерните" наркотични вещества, които навлизат на пазара.

В страната има райониране в назначаването на експертизи спрямо натовареността на всяка лаборатория, каза още директорът на НИК. Той уточни, че се отчита ежеседмично кое звено колко експертизи е получило. Целта е лабораториите да бъдат натоварени равномерно затова не може да се каже конкретно кои полицейски дирекции в кой момент ще разчитат на специалистите във Варна.