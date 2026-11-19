Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува правителството за позицията му относно дроновите атаки срещу кораби в Черно море. Повод за реакцията му стана изказване на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че няма значение чии са дроновете, атакуващи плавателни съдове, ако представляват заплаха за националната сигурност.

„Аз продължавам да съм изумен от отговорите на правителството. Ние не сме пиратска държава. И децата знаят, че дроновете са руски“, заяви Борисов пред журналисти в парламента, цитиран от DarikNews.bg

Той нарече управляващите „царете на оправданията“.

„Щом не знаем какви са, значи са пирати. Потапят кораби с газ, с червен пипер... и те още не знаят какви са“, коментира лидерът на ГЕРБ.

По думите му атаките срещу плавателни съдове в Черно море затрудняват корабоплаването и водят до сериозно поскъпване на застраховките.

„Удрят корабите, които се движат по Черно море, блокират морските пътища, блокират товарите. Драстично се увеличиха застраховките“, посочи той.

Борисов настоя, че българските въоръжени сили трябва да разполагат с необходимия капацитет, за да реагират на подобни заплахи.

„Нали имаме славна българска армия? Ами само генерали, адмирали, офицери? Първи сме в Европа по брой на висшите чинове. Колко адмирали имаме?“, попита той.

Лидерът на ГЕРБ засегна и други теми, сред които финансирането на църквите и разпределението на средствата в отделните министерства. Той отбеляза, че са намалени парите за църквите, а министър Шишков е определил като техническа грешка допълнително заложения 1 млрд. евро в бюджета на ръководеното от него министерство.

Борисов: Пазарлъкът за ВСС е заради избора на нов главен прокурор

Борисов коментира и предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Според него обсъжданите кандидатури са политически обвързани, а зад преговорите между партиите стои стремежът им да си осигурят влияние при бъдещия избор на главен прокурор.

„Пазарлъкът за ВСС е, за да може едните да надделеят после при избора на нов главен прокурор“, заяви той.

По думите му между „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Прогресивна България“ текат договорки за попълването на състава на съдебния съвет.

Лидерът на ГЕРБ категорично отрече партията му да участва в подобни разговори.

„С нас никой нито е разговарял, нито ние сме разговаряли“, заяви Борисов.

Той постави под съмнение независимостта на кандидатите, които се обсъждат за членове на ВСС.

„Аз мисля, че след въпроса на ваш колега вчера се позапознах с кандидатите. И те са само партийни. Ние не само сме ги изслушвали, ние сме ги гледали като министри. Те са политически лица“, коментира Борисов.

Той разкритикува политическите формации, които преди са се противопоставяли на партийните назначения, а сега според него участват в преговори за разпределяне на местата.

„И докато до вчера говореха за политически назначения, сега се ходят и се договарят“, каза лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали би подкрепил някоя от обсъжданите кандидатури, той отговори: „Вижте, ако говорим за независими кандидати, аз просто не виждам такива“.

Журналист му припомни, че сред спряганите имена има и бивш министър от негов кабинет.

„Точно това ви говоря, като е бил мой министър, той е независим ли?“, попита Борисов.

Той отрече да има предположения кой ще бъде следващият главен прокурор.

„Не знам. Нямам нищо общо с тия процеси след 2020 г.“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов отрече да е назначавал главни прокурори в миналото, но призна, че при предишните процедури парламентарните мнозинства са имали роля при определянето на състава на съдебния съвет.

„Не, не назначавахме, но тогава мнозинствата се събираха, знаеше се, избираха се, давахме на всички партии“, коментира той.

По думите му в настоящия състав на ВСС има представители, избрани с подкрепата на различни политически сили, участвали в парламента по време на формирането му.

Попитан как оценява работата на настоящия съдебен съвет, чийто мандат е изтекъл, Борисов отговори лаконично: „Доста зле“.

„Барселонагейт“ и депутатският имунитет

Лидерът на ГЕРБ коментира и казуса „Барселонагейт“.

„Нищо не съм направил. Сто пъти го казвам“, заяви той.

Попитан дали би се отказал от депутатския си имунитет, ако прокуратурата поиска това, Борисов не даде категоричен отговор.

„Нека да дойде нов главен прокурор да го поиска. Но преди това да поиска на Радев за „Боташ“, каза той.

Борисов предложи журналистите да носят цветя според политическите си пристрастия

В края на разговора Борисов коментира и изказването на премиера Румен Радев за т.нар. „обладани медии“. Лидерът на ГЕРБ иронизира темата, като предложи журналистите да носят различни цветя като отличителни знаци според предполагаемата им политическа обвързаност.

„Знаете ли какво ми се иска така в един момент, ако може да стане? Примерно, те, които са по-в червено обладани, примерно най-обладаните са с божурче. Едно божурче се слага. Те по-малко обладаните с розичка“, заяви Борисов.

Той продължи с предложения за други цветя, сред които синьо зюмбюлче и момина сълза.

„И е така, като застанем и ходим пред вас, и като задават въпросите, стане ясно кой какъв е“, завърши лидерът на ГЕРБ.