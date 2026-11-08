Съдиите не успяха да изберат членове на ВСС, изборът отива на балотаж

Kлючовият избор за шестима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската квота завърши без излъчени победители, въпреки високата избирателна активност. Никой от 21-те кандидати не успя да събере необходимото мнозинство от над 50% от гласовете, което налага провеждането на повторно гласуване на 8 ноември.

Общо 2275 съдии в цялата страна имаха право да упражнят своя вот, което представлява важен акт на самоуправление за съдебната власт. Гласуването се проведе в 30 избирателни секции, разположени в сградите на окръжните съдилища, като изборният ден премина спокойно и без сериозни нарушения.

Процедурата по избор стартира в 8:00 ч. и приключи в 18:00 ч., като се проведе с хартиени бюлетини. За да се гарантира прозрачност, процесът по преброяване на гласовете във всяка секция беше излъчван чрез видео на живо на сайта на ВСС, съгласно предварително обявените правила. Като наблюдатели бяха регистрирани представители на седем неправителствени организации, сред които „Правосъдие за всеки“ и Съюзът на съдиите в България.

Изборът е от съществено значение, тъй като новите членове на ВСС ще участват във взимането на ключови решения за управлението на съдебната система, кариерното развитие на магистратите и налагането на дисциплинарни наказания. Очакванията на съдийската общност са за по-добра защита на независимостта на съда.

Още към 13:00 ч. избирателната активност надхвърли необходимия праг от 50%, за да бъде изборът редовен, достигайки 53,36%, според данни на пресцентъра на ВСС. Това демонстрира значителна мобилизация в съдийската гилдия. В различни градове активността също беше висока: във Враца гласуваха близо 94% от имащите право, в Добрич – 90,91%, а в Разград – 87,5%, съобщиха кореспонденти на БТА.

Във Варна от 164 съдии с право на глас своя вот са упражнили 143-ма, в Благоевград – 63-ма от 75, а в Сливен – 32-ма от 41. Изборният ден в цялата страна премина без технически проблеми, като секциите затвориха точно в 18:00 ч.

Късно вечерта председателят на Избирателната комисия, съдия Бисер Троянов от Върховния касационен съд, обяви официалните резултати. При гласували 1870 съдии (над 82% активност) и 1857 действителни бюлетини, нито един от кандидатите не е получил подкрепата на повече от половината гласували. Това автоматично води до повторно гласуване.

Съгласно Закона за съдебната власт, изборът продължава утре, 8 ноември, с нов вот между всички 21 кандидати. Правилата на втория тур обаче са различни – за избрани ще се считат шестимата кандидати, получили най-много гласове, без да е необходимо мнозинство от над 50%. Това превръща утрешния вот в състезание за най-висок резултат, което ще оформи финалния състав на съдийската квота в новия ВСС.