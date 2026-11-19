11-годишно момче е било пребито от свои връстници в берковското село Замфирово. По разказ на близките му нападението е станало във вторник, след края на учебните занятия. Детето е било открито в безпомощно състояние, а семейството твърди, че нападателите са го удряли с дървени пръти, метална тръба и бокс.
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Според бабата на момчето Татяна Тодорова всичко започнало, когато детето си тръгнало от училище.
„Той си тръгва и го подгонват, хвърляйки по него камъчета. Той отвърнал и оттам започнало всичко“, разказва тя.
По думите ѝ три деца преследвали момчето в продължение на около три часа, преди да го настигнат на поляна извън селото.
„Събарят го и започват да го бият. След това го събличат, унижават го и го бият колкото могат. Дори са искали направо да го убият“, твърди бабата.
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Според разказа ѝ при нападението са използвани дебело дърво, пръчки, метален предмет и бокс. Пред NOVA семейството показа дрехите на детето, намерени след побоя.
„Анцугът му целият е скъсан. Не искам да го показвам, защото е в много лошо състояние“, каза Татяна Тодорова.
- Детето е травмирано и отказва да ходи на училище
Близките твърдят, че момчето има синини по тялото, а един от предните му зъби се клати вследствие на ударите.
„Извадихме медицинско. Детето е много травмирано и не може да разкаже добре всичко, което се е случило“, допълва бабата.
По думите ѝ побоят е бил прекратен след намесата на друго дете. „Едно деветгодишно момче ги е излъгало, че майката идва. Тогава са избягали“, разказва Тодорова.
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Майката на пострадалото дете, Тедислава Пламенов, заяви, че синът ѝ отказва да се върне в училище.
„Не може да преживее това, което се е случило с него“, казва тя. Жената обмисля да премести момчето в друго училище в Берковица.
- Институциите проверяват случая
По случая вече е свикан координационен съвет. По информация на институциите с децата ще работи психолог, а социалните служби са провели разговори с всички замесени.