Т рима души са арестувани в България, Нидерландия и Полша по разследване на Европейската прокуратура за мащабна измама с ДДС. Предполагаемата данъчна щета само за Германия достига 23 млн. евро.

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Арестите са извършени по искане на Европейската прокуратура в Мюнхен в рамките на разследване за трансгранична измама с ДДС. В трите държави са проведени и обиски и изземвания, съобщиха от институцията.

Според разследващите заподозрените са част от престъпна организация, за която има подозрения, че е осъществявала схема от типа „ДДС-въртележка“. При този вид измама се използват правилата на Европейския съюз, според които доставките на стоки между компании в различни държави членки са освободени от ДДС при определени условия.

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По данни на Европейската прокуратура участниците в схемата са продавали безжични слушалки AirPods чрез дружества и т.нар. липсващи търговци, регистрирани в Германия и България. Това са компании, които участват във веригата на доставки, но впоследствие не изпълняват данъчните си задължения.

Само дейността на тримата заподозрени може да е причинила данъчни загуби за Германия в размер на около 23 млн. евро, посочват от Европейската прокуратура.

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С подкрепата на националните разследващи органи в България, Германия, Нидерландия и Полша са извършени обиски в помещения, свързани със заподозрените и разследваните дружества.

Операцията е част от разследването „Мидас“, насочено срещу транснационална престъпна организация, заподозряна в организирането на измама с ДДС за общо 195 млн. евро. Схемата е свързана с търговия със смартфони, малки електронни устройства и защитни маски.

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От българска страна в действията са участвали Националната следствена служба и Главна дирекция „Национална полиция“.

От Европейската прокуратура припомнят, че всички засегнати от разследването лица се смятат за невинни до доказване на вината им от компетентния съд.