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Инфлацията в България ще продължи да се ускорява през следващите месеци, а според някои икономисти поскъпването може да се задържи още две години. За това предупредиха финансовият анализатор Преслав Райков, бившият министър на икономиката Никола Стоянов и икономистът Васил Караиванов в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

Според Преслав Райков външните фактори, които влияят върху инфлацията, все още не показват признаци на отслабване. Той посочи, че високите цени на петрола вече са се отразили по веригите на доставки, тъй като поскъпването не е било краткотрайно, а се задържа от седем месеца.

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Към външния натиск се добавят силното вътрешно потребление в България и провежданите политики, които според анализатора допълнително стимулират инфлацията.

Бившият министър на икономиката Никола Стоянов също очаква инфлацията да продължи да расте през следващите няколко месеца. Той обаче предупреди, че развитието на цените трудно може да бъде прогнозирано заради зависимостта от геополитическата обстановка.

Още по-дълъг период на поскъпване прогнозира икономистът Васил Караиванов. Според него инфлационният натиск може да се задържи не само през следващите месеци, а през следващите две години. Той обясни това с периодичното наслагване на инфлацията у нас.

Какво ще се случи с цените в магазините?

Участниците в разговора коментираха и ситуацията с търговските вериги и производителите.

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Според Караиванов ефектът от случващото се в сектора ще стане видим след повече от шест месеца и ще се отрази както върху цените, така и върху предлаганите стоки. Засега обаче не може да се определи дали последствията ще бъдат положителни или отрицателни.

Преслав Райков изрази мнение, че цените на стоките в търговските вериги са на добри нива и отговарят на потребностите на клиентите.

В разговора беше поставен и проблемът с липсата на коопериране между българските производители, което поставя търговските вериги в по-силна позиция при преговорите. Беше подчертано, че държавата може да се намесва при установени нарушения.

Какво трябва да направи държавата?

Според Райков вместо да се обсъжда какво е наследило правителството от предишните управления, вниманието трябва да бъде насочено към бъдещите решения. Той смята, че държавният дълг трябва да се използва за изграждане на инфраструктура и инвестиции в ключови сектори.

Никола Стоянов от своя страна критикува липсата на диалог между управляващите и опозицията по финансовите въпроси.