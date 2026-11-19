И лон Мъск призна, че се чувства „доста глупаво“ заради огромната сума, която е похарчил в подкрепа на кандидатите на Републиканската партия на междинните избори в САЩ. Това заяви милиардерът по време на видеоконферентно участие във форум, организиран от вестник „Ню Йорк таймс“, предаде Ройтерс.

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„Чувствам се доста глупаво, че похарчих толкова много пари, без да видя особена полза от това“, каза Мъск.

Той допусна, че без финансовата му подкрепа републиканските кандидати може би са щели да се представят още по-зле. Въпреки това резултатите от изборите показват, че парите сами по себе си не могат да гарантират победа.

„Може би, ако можех да върна времето назад, нямаше да похарча толкова пари“, призна предприемачът.

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Близо половин милиард долара за републиканците

Ръководителят на компаниите „Тесла“ и „Спейс Екс“, който е сред най-богатите хора в света, е похарчил близо 500 милиона долара за подкрепа на републиканските кандидати. Част от средствата са били насочени и към запазването на контрола на Републиканската партия над Тексас.

Щатът има особено значение за бизнеса на Мъск. Там се намират ключови дейности на автомобилния производител „Тесла“ и космическата компания „Спейс Екс“, а милиардерът планира и съвместно предприятие между двете компании за производство на чипове.

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Въпреки мащабната финансова подкрепа републиканците претърпяха сериозни загуби на изборите. Демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса, а кандидатът им Джина Инохоса победи републиканеца Грег Абът в надпреварата за губернаторския пост в Тексас.

Резултатът е сериозен политически неуспех и за президента на САЩ Доналд Тръмп, който е близък съюзник на Мъск. Технологичният милиардер активно подкрепяше и кампанията за избирането на Тръмп.