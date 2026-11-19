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Р азследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив е отвело властите до разкриването на крайнодясна организация, която се самоопределяла като „Ку-клукс-клан – дивизия Пловдив“. Според разследващите групата е разпространявала расистки идеи, проповядвала е омраза и е насърчавала насилието срещу хора заради техния произход, етническа принадлежност или сексуална ориентация.

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Какво е известно до момента:

11 души са обвинени за ръководство и участие в крайнодясната организация. Сред тях има четирима непълнолетни на възраст между 16 и 17 години.

За предполагаем ръководител е сочен 32-годишен мъж, който според прокуратурата е оглавявал структурата от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г.

При претърсвания са открити нацистки символи, знамена, маски, облекла и други предмети, свързани с дейността на групата.

По данни на ДАНС новите членове били подлагани на побои като част от ритуалите за приемане. Разследва се и евентуалната съпричастност на организацията към други нападения.

Как убийството на Младежкия хълм отвело разследващите до групата

За разкриването на организацията съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева по време на съвместен брифинг на прокуратурата, МВР и ДАНС.

По думите ѝ информацията за дейността на групата е събрана в рамките на друго досъдебно производство – за убийството на 37-годишния Георги Кузев, извършено на 4 август 2026 г. на Младежкия хълм в Пловдив.

Една от ключовите следи била видеозапис, свързан с престъплението. На него се виждало как участник в убийството принуждава Кузев да се извини на цялата ЛГБТ общност за действията си и за това какъв е.

Още през август прокуратурата започнала проверка, а през октомври било образувано досъдебно производство. Последвали оперативни и процесуално-следствени действия, които довели до установяването на предполагаемия ръководител и останалите участници в организацията.

Прокуратурата обаче не посочи дали има пряка връзка между обвиняемите за участие в крайнодясната структура и самото убийство. От държавното обвинение уточниха, че двама от обвиняемите за убийството са проявявали интерес към крайнодесните организации „Ку-клукс-клан“ и „Кръв и чест“, но няма категорични доказателства, че са били техни членове.

Сред задържаните по разследването срещу пловдивската група няма лица, присъствали при убийството. Възможните връзки между двете производства продължават да се изясняват.

11 обвиняеми, четирима от тях непълнолетни

На 18 ноември са повди четирима гнати обвинения на общо 11 души за ръководство и участие в организация, чиято цел според прокуратурата е била разпространяване на расистки идеи и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие.

За предполагаем ръководител е сочен 32-годишен мъж. Според обвинението той е ръководил структурата от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г. Останалите десетима обвиняеми са мъже, като четирима от тях са на възраст между 16 и 17 години.

Разследващите смятат, че групата е използвала печатни материали, интернет и други средства, за да разпространява идеи и призиви за дискриминация, насилие и омраза въз основа на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуална ориентация.

В хода на акцията са извършени 14 претърсвания на адреси в Пловдив и Раковски, както и проверки на два автомобила. Иззети са книги, тетрадки, значки, облекла със специфична символика, мобилни телефони, маски, свастики и други предмети. На един от адресите е открито и знамето на пловдивската структура.

Предстоят експертизи на част от иззетите материали.

Побои като ритуал за приемане

Една от подробностите, оповестени от ДАНС, е свързана с начина, по който организацията приемала нови членове. Според информацията на службата кандидатите били подлагани на физическо насилие от останалите участници като своеобразно изпитание за принадлежност и готовност да следват идеологията на групата.

Членовете използвали нацистки поздрави и носели отличителни символи, показващи мястото им в йерархията. Набирането на нови участници ставало предимно чрез затворени групи в интернет и лични препоръки.

По данни на ДАНС основният обединяващ фактор била омразата към хора с различна етническа принадлежност, религия или сексуална ориентация. Чрез ритуалите за приемане новите членове трябвало да демонстрират готовност да възприемат и прилагат подобно отношение.

Разследващите установили, че участниците се срещали на различни обществени места в Пловдив, включително в заведения и в райони около Младежкия хълм.

Прокуратурата съобщи и за крайно негативно отношение към жените в идеологията на организацията. Според държавното обвинение предполагаемият ръководител ги възприемал като по-нисши от мъжете.

Членски внос, пари и връзки с „Кръв и чест“

По информация на прокуратурата 32-годишният мъж не работел и се занимавал основно с дейността на организацията. Той събирал членски внос и пари под различни предлози, сред които наем на помещение и изработване на тениски.

Размерът на вноските бил различен според финансовите възможности на участниците. За част от непълнолетните той достигал 60 лева, или около 30 евро, а за други бил 15 евро. Най-малките членове не плащали. Все още се изяснява за какво са използвани събраните средства.

Прокуратурата коментира и евентуалните връзки на пловдивската структура с организацията „Кръв и чест“. Според разследващите двете групи имали сходни идеологически възгледи, но не действали заедно. Напротив – ръководителите им били в конфликт и се опитвали да привличат членове един от друг. В миналото обаче част от участниците са принадлежали към една и съща организация.

По данни на разследващите сред пълнолетните членове имало работещи, но повечето не били трайно ангажирани с трудова дейност.

Проверяват ли се други нападения?

От прокуратурата съобщиха, че се проверява дали организацията е свързана с нападения над хора с различен цвят на кожата и с увреждане на имущество. За целта се издирват сигнали и преписки в районните полицейски управления.

Към момента има индикации за подобни престъпления, но не са събрани категорични доказателства за съпричастност на групата, уточниха от държавното обвинение.

Какви наказания предвижда законът?

За престъплението, в което е обвинен предполагаемият ръководител на организацията, законът предвижда от една до шест години лишаване от свобода. Прокуратурата ще поиска спрямо него най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

За останалите пълнолетни участници предвиденото наказание е до три години затвор, а за непълнолетните – до две години. Спрямо тях са определени други мерки за неотклонение.

От ДАНС определиха като особено тревожна ниската възраст на част от участниците. Според службата съвместните действия на институциите са позволили дейността на групата да бъде прекратена.

Какво представлява „Ку-клукс-клан“?

Името, използвано от пловдивската структура, съвпада с това на една от най-известните расистки организации в историята на САЩ – „Ку-клукс-клан“. Тя възниква през 1865 г. в южните щати след Гражданската война в САЩ и проповядва идеология за превъзходство на бялата раса.

Организацията е известна с насилието и терора срещу чернокожи американци, както и срещу хора и общности, които не отговарят на нейните расистки и религиозни възгледи. Сред отличителните ѝ символи са белите роби и островърхите качулки, използвани от членовете ѝ при публични прояви.

Към момента няма публично потвърдена информация за организационни връзки между разследваната група в Пловдив и американски структури със същото име.