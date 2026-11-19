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К ръвната проба на граничния полицай Емил Георгиев, обвинен за катастрофата, при която загина 18-годишната Милена в Драгоман, е показала 1,58 промила алкохол и наличие на тетрахидроканабинол (THC) - активното вещество в канабиса. Софийският окръжен съд постанови той да остане за постоянно в ареста.

Разследването на катастрофата в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче, продължава

Какво е известно до момента:

Кръвната експертиза е отчела 1,58 промила алкохол и наличие на THC в организма на Георгиев.

Първоначалната проверка с дрегер след катастрофата е показала 1,63 промила алкохол.

Съдът е приел, че има обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението и опасност да извърши друго.

Предстои автотехническа експертиза да установи скоростта, с която се е движил автомобилът преди удара.

Съдът прецени, че има опасност да извърши друго престъпление

Резултатите от медицинската експертиза бяха представени пред Софийския окръжен съд, който разгледа искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение.

Магистратите приеха, че няма данни Емил Георгиев да се укрие, но съществува опасност да извърши друго престъпление. Според съда има и обосновано предположение, че той е участвал в деянието, за което е обвинен. Изводът се подкрепя и от множество свидетелски показания.

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Прокуратурата настоя обвиняемият да остане за постоянно в ареста. Според държавното обвинение служителят на „Гранична полиция“ е причинил по непредпазливост смъртта на момичето при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. Установената концентрация е сред обстоятелствата, които утежняват обвинението.

Пред съда Георгиев заяви, че съжалява за случилото се.

Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано.

Защитата: Обвиняемият отрича да е употребявал наркотици

Адвокатът на Георгиев Христо Ботев заяви, че все още не е взето решение дали определението ще бъде обжалвано.

По думите му защитникът неколкократно е разговарял с клиента си, който го уверил, че не е употребявал наркотици и бил изненадан от резултатите на кръвната проба.

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Ботев припомни, че първоначалната проверка с дрегер за наркотици е дала отрицателен резултат. Той посочи още, че все още не е изготвена автотехническата експертиза, която трябва да изясни обстоятелствата около катастрофата.

„Не очаквах нещо по-различно“, коментира адвокатът решението на съда. По думите му е по-добре Георгиев да остане в ареста заради силното обществено недоволство около случая.

Как се стигна до трагедията в Драгоман

Сигналът за катастрофата е подаден около 04:05 ч. на 15 ноември. По първоначални данни автомобилът, управляван от граничния полицай, е блъснал 18-годишната Милена. Момичето е транспортирано в столична болница, където по-късно е починало от получените травми.

При проверката непосредствено след инцидента дрегерът е отчел 1,63 промила алкохол в издишания въздух на водача. Последвалата кръвна експертиза е установила 1,58 промила и наличие на THC.

Пред NOVA очевидци разказаха за последните секунди преди сблъсъка. Един от тях сподели, че всичко се е случило толкова бързо, че не е успял дори да се пресегне към момичето, за да го предпази.

Случаят предизвика силно обществено недоволство и въпроси за обстоятелствата около катастрофата и евентуални опити те да бъдат прикрити. Ден след трагедията жители на Драгоман се събраха на мълчаливо бдение в памет на Милена.

В хода на разследването са иззети записи от охранителни камери в района и са разпитани свидетели. Назначени са медицински и химически експертизи, а предстои автотехническа експертиза да установи скоростта на автомобила и други обстоятелства около сблъсъка.

За действията на Георгиев се извършва и вътрешна проверка в МВР.