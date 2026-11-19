Парламентът ратифицира на две четения в рамките на едно заседание програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия за съвместното придобиване на системи за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM. Споразумението е част от инициативата „Щит на европейското небе“.

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„За“ ратификацията гласуваха 179 народни представители, нямаше гласове „против“, а 10 депутати от парламентарната група на „Възраждане“ се въздържаха.

Ратификацията е необходима за последващото сключване на договор за доставка и реализацията на втория етап от проекта „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси“. Той предвижда съвместното придобиване на още пет системи IRIS-T SLM чрез европейския финансов инструмент SAFE, посочва вносителят на предложението - Министерският съвет.

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Чрез програмното споразумение и допълнение към договора с германската компания Diehl Defence ще бъде реализиран проектът за придобиване на системите. Целта е да се повишат способностите на Военновъздушните сили в съответствие с изискванията на средата за сигурност.

Тъй като споразумението съдържа финансови задължения за България, то подлежи на ратификация със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията, обясняват от Министерския съвет.

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От правителството посочват още, че заради чувствителния характер на информацията в документа и съгласието на страните съдържанието му да бъде третирано като такава, ще бъдат предприети мерки за ограничаване на разпространението му. Затова споразумението няма да бъде обнародвано в „Държавен вестник“.

По време на дебатите лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че България разполага със собствени производствени мощности, които могат да осигурят поне частична автономност на отбранителните ѝ способности.

„Ние сме за засилване на отбранителните способности, но смятаме, че тези зенитни системи са компромисно решение“, посочи той.

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По думите му придобиването на IRIS-T SLM може да ограничи възможностите на страната в бъдеще да закупи по-мощен комплекс. Костадинов даде за пример С-300 и заяви, че Турция, която определи като съюзник на България в НАТО, продава такива системи.

„Задължително е да укрепим българската сигурност, но не и с цената на компромиси, защото те после се изплащат изключително тежко“, подчерта лидерът на „Възраждане“.