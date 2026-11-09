Съдиите избраха шестимата си представители във ВСС, кои са те

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С ъдиите избраха шестимата си представители в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) след повторното гласуване, проведено на 8 ноември. Имената на избраните станаха ясни късно снощи, след като Избирателната комисия обяви окончателните резултати.

Съдиите не успяха да изберат членове на ВСС, изборът отива на балотаж

Най-много гласове получи Мария Кирилова Терзийска, заместник-председател на Окръжния съд във Варна. За нея са гласували 892 съдии.

В новия ВСС от съдийската квота влизат още Светлана Петрова Калинова и Емилия Василева от Върховния касационен съд, Даниела Божидарова Александрова, заместник-председател на Софийския районен съд, Васил Маринов Петков от Военно-апелативния съд и Веселка Велкова Златева-Кожухарова, председател на Административния съд в Пазарджик.

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Разпределението на гласовете между шестимата избрани е следното:

Мария Терзийска – 892 гласа;

Светлана Калинова – 778 гласа;

Даниела Александрова – 689 гласа;

Васил Петков – 681 гласа;

Веселка Златева-Кожухарова – 671 гласа;

Емилия Василева – 659 гласа.

В повторния избор са участвали 1914 съдии от общо 2275 с право на глас. Избирателната активност е 84,13%. За сравнение, при гласуването на 7 ноември тя е била 82,20%. Според протоколите от секционните комисии действителните гласове са 1904, а недействителните бюлетини – 10.

Изборът на нов ВСС започна със закъснение и без нужния кворум

Председателят на Избирателната комисия Бисер Троянов обяви, че изборният процес е приключил спокойно, при спазване на правилата и без установени нарушения. Общото събрание на съдиите беше закрито в 23:48 ч.

Решението за резултатите може да бъде обжалвано в седемдневен срок от обявяването му. Жалбите се подават чрез Съдийската колегия на ВСС и се разглеждат от състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд.

Как ще бъде попълнен новият ВСС

Изборът на шестимата представители на съдиите е част от процедурата за формиране на новия състав на Висшия съдебен съвет. Предстои следователите да изберат своя представител от професионалната квота. Вотът е насрочен за 21 ноември.

Народното събрание трябва да попълни и парламентарната квота с 11 членове. След приключването на всички процедури и преодоляването на евентуални обжалвания ще може да бъде финализирано формирането на новия състав на кадровия орган на съдебната власт.